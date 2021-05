Femizide

Getötet aus Machtgier: Immer mehr Frauenmorde schockieren Österreich

6. Juni 2020, Raum Villach in Kärnten: Ein 63 Jahre alter Mann erschlägt zuerst seine Ehefrau und erschießt dann auf offener Straße eine Freundin. Als die Polizei ihn stellt, bringt der Täter sich selbst um.

Plus In Österreich sind seit Jahresbeginn 13 Frauen ermordet worden – meist von (Ex-)Partnern. Wieso es Opfern so schwerfällt, sich aus der Gewalt zu befreien.

Von Werner Reisinger

Dieses Mal soll wirklich Schluss sein. Die Sachen sind gepackt, eine Rückkehr soll es nicht mehr geben. Es ist ein Schritt, der M., einer 36 Jahre jungen Mutter aus Wien, wohl alles an Kraft und Mut abverlangt hat.

