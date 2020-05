vor 16 Min.

Ferien und Feiertage in Sachsen-Anhalt 2020: Nächster Feiertag

Wann sind die Feiertage in Sachsen-Anhalt 2020? Welche und wie viele gibt es? Wann ist der nächste Feiertag? Hier gibt es die Termine - auch für die Ferien.

Hier finden Sie die Übersicht über alle Ferien und Feiertage 2020 für jedes Bundesland in Deutschland.

Welche Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt 2020? Dieser Artikel bietet eine vollständige Übersicht. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag in dem Bundesland ist. Zusätzlich nennen wir die Ferien-Termine.

Ist der 6. Januar ein Feiertag in Sachsen-Anhalt? Ja, an "Heilige Drei Könige" haben die Menschen in dem Bundesland immer frei - genauso wie am Reformationstag am 31. Oktober. Dazu kommen die neun Feiertage, die bundesweit gelten. Allerheiligen am 1. November oder der Buß- und Bettag sind hingegen in Sachsen-Anhalt normale Arbeitstage.

Zuerst listen wir alle Feiertage auf, danach die Ferien-Termine und abschließend noch weitere besondere Daten. Blau hinterlegte Links führen zu ausführlichen Artikeln zu den jeweiligen Tagen, die unter anderem Details zur Bedeutung liefern.

Nächster Feiertag in Sachsen-Anhalt? Ferien und gesetzliche Feiertage 2020

Elf gesetzliche Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt. Hier der Überblick.

Feiertage in Sachsen-Anhalt 2020

Das sind die Termine für die Ferien.

Ferien in Sachsen-Anhalt 2020

Winterferien: 10.02. - 14.02.

Osterferien: 06.04. - 11.04.

Pfingstferien: 18.05. - 30.05.

Sommerferien: 16.07. - 26.08.

Herbstferien: 19.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 05.01.

Feiertage Sachsen-Anhalt 2020: Interessante Termine

Fronleichnam, Allerheiligen am 1. November oder der Buß- und Bettag sind keine Feiertage im Sachsen-Anhalt, aber dennoch besondere Termine im Kalender. Daher finden Sie abschließend auch dazu eine Übersicht.

