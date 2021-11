"Wetten, dass...?" kehrt für eine Show zurück – kann das gelingen?

Am Samstag kehrt „Wetten, dass..?“ zurück. Mit ABBA und, na klar, einer Bagger-Wette. Im besten Fall entzündet Thomas Gottschalk nochmals ein TV-Lagerfeuer.

Das Schöne an Thomas Gottschalk ist, dass er nicht nur selbstbewusst, sondern auch sich selbst bewusst ist. Einfacher gesagt: Der Entertainer nimmt sich nicht so ernst, trotz aller Koketterie und Eitelkeit, die einem der letzten großen Showmaster des deutschen Fernsehens natürlich auch nicht fremd sind. Und das hat ja in den vergangenen Jahrzehnten stets zu Gottschalks Beliebtheit beigetragen: Dass er sich, im Gegenteil zu seinen prominenten Gästen auf dem „Wetten, dass..?“-Sofa, nicht schonte. Bevor er einen Witz verschenkte, machte er lieber einen auf seine eigenen Kosten.

„Nachdem der Moderator sich mit dem Zeitgeist schwertut, wird man das auch der Show anmerken“, gottschalkte der 71-Jährige also kürzlich über das – einmalige – „Wetten, dass..?“-Comeback am Samstag. Und es ist sehr weise von ihm, dass er bei jeder Gelegenheit in den letzten Monaten betonte, dass es bei einer einmaligen Neuauflage bleiben werde. Die Vergangenheit lässt sich nicht zurückholen, das weiß er. Und zugleich scheint er zu hoffen, dass die Vergangenheit zumindest an einem Abend – ab 20.15 Uhr live im ZDF aus der Messehalle in Nürnberg – wiederbelebt werden kann. Ob es Glanz oder Abglanz einst ruhmreicher Zeiten wird, muss man sehen.

Wie wird das Show-Revival? Glanz oder Abglanz einstiger ruhmreicher Zeiten?

Schön wäre es, wenn es Thommy gelänge, einmal mehr ein Fernseh-Lagerfeuer zu entzünden. Die Sehnsucht danach ist unter Zuschauerinnen und Zuschauern nach wie vor groß, das wissen Programmverantwortliche der öffentlich-rechtlichen wie der Privatsender – der fortschreitenden Ausdifferenzierung und Fragmentierung der Medienangebote zum Trotz.

Wie in alten Zeiten: Entertainer Thomas Gottschalk mit Co-Moderatorin Michelle Hunziker. Foto: Patrick Seeger, picture alliance/dpa (Archivfoto)

Heute lodern zahlreiche Feuerchen in den Mediatheken oder Streamingdiensten. Dass sich ein Millionenpublikum aus Alt und Jung, aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen aber abends im Wohnzimmer vor dem Fernsehgerät versammelt, kommt nur noch selten vor.

Und so ist Gottschalks „Wetten, dass..?“-Wiederauferstehung eine Retro-Show, die im besten Fall unter anderem heutige Mittvierziger an ihre ersten und unvergesslichen TV-Erlebnisse (auch noch unter Gottschalk-Vorgänger Frank Elstner) erinnern könnte. An die vermeintlich gute, alte Zeit eben, in der es, zum Beispiel, tannengrüne Festnetz-Telefonapparate mit meterlangen „Schnüren“ gab – und Gottschalks Witz auch bei Jüngeren als witzig und nicht als Altherrenwitz-artig empfunden wurde. Gottschalk hat in den vergangenen Jahren keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr ihn manches inzwischen befremdet. Inklusive die Kritik an ihm, nachdem er erzählt hatte, er habe sich mal als Jimi Hendrix verkleidet, mit schwarz geschminktem Gesicht, und er dazu sagte: „Ich hab zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt.“

Zur Altersmilde gesellte sich bei Gottschalk eine gewisse Alterswut, etwa als er kritisierte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verwalte sich „in verkrusteten Strukturen zu Tode“. Andererseits machte ihm dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk das „Wetten, dass..?“- Revival zum Geschenk zum Siebzigsten – und die Show konnte nur durch die Corona-Pandemie nicht früher und näher an seinem runden Geburtstag am 18. Mai 2020 über den Sender gehen.

Björn Ulvaeus (links) und Benny Andersson, Mitglieder der schwedischen Popgruppe ABBA, sind Stargäste bei "Wetten, dass..?". Foto: Philip Dethlefs, dpa

Einmal noch „Wetten, dass..?“ – und Gottschalks Wünsche (und Bedingungen) werden wahr. Die Bedingungen: Die Sendung dürfe keine Notausgabe sein und müsse eine Party werden. Die Wünsche: Wie in den größten Zeiten von „Wetten, dass..?“ sind die größten Stars zu Gast. In diesem Fall Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA, die nach fast 40 Jahren am Freitag ein neues – und wirklich „letztes“ – Album veröffentlichen. Eine Retro-Sensation!`

Großes Staraufgebot in Nürnberg: Zu "Wetten, dass..?" kommen auch Helene Fischer und Udo Lindenberg

Ebenfalls in Nürnberg werden Helene Fischer und Udo Lindenberg auftreten. Und auch der Klassiker, eine Bagger-Wette, wird nicht fehlen. Ebensowenig wie die einstige Co-Moderatorin Michelle Hunziker. Und sonst? Der moderierende Musiker – oder musizierende Moderator – Giovanni Zarrella präsentiert die Außenwette, ein gewiss niedlicher Parson Russel Terrier namens Uno wird sicherlich das Publikum entzücken und, für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, bietet das ZDF die Social-Media-Stars Lisa und Lena und das Moderatorenduo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf. Schließlich soll sich die ganze Familie am Samstag auf dem heimischen Sofa versammeln und am TV-Lagerfeuer wärmen.

Für Gottschalk war das am 4. Dezember 2010 erloschen, als der heutige Schauspieler und Autor Samuel Koch mit Sprungfedern an den Beinen und im Vorwärtssalto über fünf entgegenkommende Autos hüpfen wollte – und bei Auto Nummer vier auf den Studioboden krachte. Vom dritten Halswirbel an ist Koch gelähmt. Gottschalk präsentierte „Wetten, dass..?“ Ende 2011 zum vorerst letzten Mal. Im Dezember 2014 wurde die Show nach einer Ausgabe aus Nürnberg eingestellt.