Fernsehprogramm an Heiligabend: TV-Tipps für Filme und Shows heute am 24.12.20

Zum Fernsehprogramm an Heiligabend gehören viele Filme - darunter "Die Feuerzangenbowle". Hier finden Sie TV-Tipps für den heutigen 24.12.20.

Sie suchen Inspiration zum TV-Programm an Weihnachten? Hier erhalten Sie Tipps für Filme und Shows am heutigen Heiligabend, 24.12.20 - am Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend.

Gerade während des zweiten Lockdowns kann ein gemütlicher Film auf der Couch Balsam für die Seele sein. Wir haben Ihnen hier einige Programmhighlights am Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht ausgesucht, damit trotz Corona weihnachtliche Stimmung aufkommt. Hier finden Sie unsere TV-Tipps und Filme an Heiligabend 2020 im Überblick:

Fernsehprogramm an Heiligabend: Morgen und Vormittag

Die Kinder von Bullerbü (5.35 Uhr, ZDF): Falls ihre Kinder vor Aufregung nicht mehr schlafen können, ist der Klassiker von Astrid Lindren der perfekte Einstieg in den Tag. Die Folge heißt: Auf der Schusterwiese.

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (7.00 Uhr, ARD): Wer Heiligabend traditionell mit TV-Märchen verbringt, kann bereits um 7.00 Uhr morgens starten.

Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held (8.05 Uhr, ZDF): Das fliegende Rentier Niko zieht los, um seinen Stiefbruder Jonni vor einer Wölfin zu retten.

Otto - Der Film (10.35 Uhr, kabel eins): Dieser Slapstick-Film stammt aus dem Jahr 1985 und zeigt Otto Waalkes in voller Fahrt.

TV-Tipps für den 24. Dezember 2020: Mittag

Bee Movie - Das Honigkomplott (12.25 Uhr, Sat.1): Dieser Computertickfilm dreht sich um Biene Barry und seine Beziehung zur Menschheit.

Ein Fisch namens Wanda (12.55 Uhr, Vox): Die Gaunerkömodie aus dem Jahr 1988 gehört zu den Klassikern im TV und wird häufig zu Weihnachten ausgestrahlt.

Auf immer und ewig (13.05 Uhr, RTL): Diese Märchenkomödie setzt "Aschenputtel" neu auf. Drew Barrymore spielt Danielle (quasi Aschenputtel), lässt sich aber nicht so leicht von ihrer Stiefmutter herumkommandieren.

Loriot (13.40 Uhr, ARD): Mit diesem Klassiker können Sie an Heiligabend nichts falsch machen. Die Folge heißt: "Weihnachten bei den Hoppenstedts".

TV-Programm an Heiligabend heute: Nachmittag

Der Polarexpress (14.10 Uhr, Sat.1): Bei diesem Computertrickmärchen mit Kinolegende Tom Hanks kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf.

Der Grinch (15.10 Uhr, RTL): Falls Ihnen der ganze Weihnachtstrubel nicht zusagt, könnten Sie Trost bei dem Weihnachtsmuffel Grinch finden. Das Weihnachtsmärchen stammt aus dem Jahr 2000.

Aschenputtel (16.35 Uhr, ZDF): Das ZDF zeigt das neu aufgelegte TV-Märchen aus dem Jahr 2010. Der Film dauert etwa 85 Minuten.

Obendrüber, da schneit es (17.30 Uhr, 3Sat): In diesem Weihnachtsmelodrama kommen sich Bewohner eines Münchner Mietshauses über die Feiertage langsam näher.

Filme und Shows an Heiligabend: Abend

Die Geister, die ich rief... (18.00 Uhr, Sat.1): Dieser Klassiker mit Bill Murray is ein Muss für alle Weihnachtsliebhaber. In dem Film von 1988 wird die "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens als Fantasykomödie neu aufgesetzt. Mehr Infos: Die Geister, die ich rief: Sendetermine an Weihnachten 2020, Handlung, Besetzung.

Santa Clause - eine schöne Bescherung (20.15 Uhr, RTL): In dieser Komödie soll Familienvater Scott, gespielt von Tim Allen, den Weihnachtsmann an Heiligabend vertreten. Mehr Infos gibt es hier: Santa Clause im TV: Sendetermine der Filme an Weihnachten 2020.

Kevin allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat.1): Kevin allein zu Haus gehört mittlerweile zu Weihnachten, wie Pätzchen oder der Weihnachtsbaum und wird jedes Jahr im TV ausgestrahlt. Mehr lesen Sie hier: Kevin - Allein zu Haus im TV: Sendetermine an Weihnachten 2020.

Heiligabend mit Carmen Nebel (20.15. ZDF): Ein Weihnachtsabend mit Liedern und Geschichten. Mehr dazu lesen Sie hier: Heiligabend mit Carmen Nebel: Gäste und Sendezeit in der Vorschau.

Die Feuerzangenbowle (20.15 Uhr, ARD): Auch dieser TV-Klassiker wird jedes Jahr zu Weihnachten ausgestrahlt. In der "Feuerzangenbowle" lassen vier ältere Herren die Streiche ihrer Schulzeit Revue passieren und trinken dabei ihre Bowle.

TV-Programm am 24. Dezember: Nacht

Santa Clause 2 - eine noch schönere Bescherung (22.00 Uhr, RTL): Gleich im Anschluss an den ersten Teil zeigt RTL auch Teil 2. In Santa Clause 2 - eine noch schönere Bescherung muss Scott eine Frau finden, um Weihnachtsmann sein zu dürfen.

Katholische Christmette (23.20 Uhr, ARD): Die weihnachtliche Christmette wird aus der "Alten Kirche" in Lobberich am Niederrhein ausgestrahlt.

Tatsächlich Liebe (23.35 Uhr, ZDF): Der Film zeigt in einzelnen Episoden das Leben einiger Londoner und wie sie versuchen an den Feiertagen ihre Liebe zu finden.

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (1.40 Uhr, ZDF): Wem der Heiligabend nicht lange genug gehen kann, hat um 1.40 Uhr noch die Möglichkeit sich die Schusseligkeit von Bridget Jones (Renée Zellweger) anzusehen.

Falls Ihnen nichts aus unserem weihnachtlichen TV-Programm zugesagt hat, können Sie sich selbst auf die Suche machen. Von Horror-Filmen über TV-Romanzen, bis hin zu Naturdokus ist im Weihnachtsprogramm auf etlichen Sendern sicherlich etwas dabei, was in Zeiten von Corona ein wenig Ablenkung verschafft. (AZ)

