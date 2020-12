vor 33 Min.

Fernsehprogramm an Neujahr: TV-Tipps für übermorgen, den 1. Januar 2021

Beim Fernsehprogramm an Neujahr mischen auch die "Avengers" mit Scarlett Johansson in der Rolle als Black Widow mit.

TV-Programm an Neujahr: Was läuft übermorgen, am 01.01.2021, im Fernsehen? Wir geben Ihnen Tipps, welche TV-Highlights sich am Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht besonders lohnen.

Von David Reitschuster

Übermorgen am 01.01.2021, dem Neujahrstag, laufen im TV wieder viele Klassiker und Highlights. Hier erhalten Sie einen Überblick über das TV-Programm an Neujahr. Wir geben Ihnen Tipps, bei welchen Sendern sich das Einschalten lohnt.

TV-Programm an Neujahr: Vormittag

Könige der Wellen (10.50 Uhr, RTLZwei): Unterhaltsamer Animationsfilm über surfende Pinguine, die an einem Wettkampf teilnehmen.

Die Prinzessin auf der Erbse (11.00 Uhr, ARD): Verfilmung des gleichnamigen Märchens frei nach Hans Christian Andersen, in dem ein Prinz mithilfe eines raffinierten Tricks seine Prinzessin findet.

Date Night - Gangster für eine Nacht (11.25 Uhr, RTL): Die langweiligen Eheleute Phil und Clara Foster werden mit Gangstern verwechselt und erleben eine Nacht mit ganz viel Action.

Fernsehprogramm am 01.01.2021: Mittag

Das Märchen von den 12 Monaten (12.00 Uhr, ARD): Im Märchenfilm will der bösartige Fürst mit seinen magischen Kräften, die sich nur am 29. Februar entfalten, Königin Klara, die Herrscherin über die Jahreszeiten ist, am Fortgang des Jahres hindern.

Lachen, weinen, ausrasten - emotionale Momente im Fernsehen (12.45 Uhr, NDR): Der NDR zeigt 30 persönliche und emotionale Momente von prominenten Menschen vor laufender Kamera.

Schwer verliebt (12.50 Uhr RTL): Hal, der bei der Wahl seiner Zukünftigen nur nach der Optik geht, verliebt sich in die gewichtige Rosemary. Da er hypnotisiert wurde, sieht er ihr wahres Äußeres jedoch nicht.

TV-Tipps für den Neujahrstag: Nachmittag

Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme (15.00 Uhr, RTL): Feuerwehrmann Chuck geht mit seinem Freund und Witwer Larry, der wegen einer Versicherungsklausel einen neuen Lebenspartner braucht, eine schwule Scheinehe ein. Doch die Behörden sind ihnen auf den Fersen und schicken die hübsche Anwältin Alex.

Ice Age (16.25 Uhr, Sat.1): Auftakt der legendären Filmreihe, in der Mammut, Faultier und Säbelzahntiger auf gefährlicher Mission unterwegs sind und ein verwaistes Menschenbaby zu seiner Familie zurückbringen.

Schw31ns7eiger: Memories - Von Anfang bis Legende (16.30 Uhr, ARD): Der Film beleuchtet die große Fußball-Karriere von Bastian Schweinsteiger und gibt dabei auch private Einblicke in das Leben des Kickers. Ein absolutes Muss für alle Fußball-Fans!

Ein ganzes halbes Jahr (17.15 Uhr, ZDF): Die 26-jährige Louisa wünscht sich Veränderung in ihrem eintönigen Leben und nimmt das Angebot, den Pflegefall Will Traynor aufzuheitern an. Naive Frohnatur trifft auf grummeligen Senior, der dem Leben nicht mehr viel abgewinnen kann.

Wall-E - Der letzte räumt die Erde auf (18.35 Uhr, RTLZwei): Wall-E, ein kleiner Aufräumroboter, der auf der menschenleeren Erde seine Dienste verrichtet, verguckt sich in die Roboterfrau Eve und versucht diese zu erobern.

Wir sind die Neuen (18.30 Uhr, ARD): Aus Geldnot ziehen drei flippige Rentner in eine WG und genießen dort mit ausgelassenen Partys ihr Leben. Das passt den spießigen Studenten, die unter ihnen wohnen und nur die Karriere im Sinn haben, jedoch gar nicht.

Film-Highlights und Shows an Neujahr: Abend

Tatort: Der feine Geist (20.15 Uhr ARD): In der Weimarer Innenstadt wird ein Geldbote erschossen. Zuerst sieht alles wie ein Raubüberfall aus, doch dann kommen den Ermittlern Dorn und Lessing Zweifel.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: (20.15 Uhr, Sat.1): Unterhaltsamer Abenteuerfilm nach dem bekannten Klassiker von Michael Ende, in dem Jim Knopf und sein Freund Lukas auf einer Reise mit Lok Emma versuchen, mehr über Jims Herkunft zu erfahren.

Marvel's the Avengers (20.15 Uhr ProSieben): Captain America, Hulk, Iron Man, Thor und Co. kämpfen gegen den bösartigen Gott Loki.

Bridget Jones' Baby (20.15 Uhr, VOX): Bridget Jones ist schwanger. Nur wer ist der Vater des Kindes? Bridgets Ex-Freund Mark oder vielleicht doch der reiche Geschäftsmann Jack?

Die größten Fernsehmomente der Welt (20.15 Uhr, RTL): RTL zeigt die atemberaubendsten, unterhaltsamsten und emotionalsten Aufnahmen, die TV-Zuschauer rund um die Welt bewegten. Mit dabei sind auch vier prominente Studiogäste.

Das TV-Programm am 01.01.2021: Nacht

Das Bourne Vermächtnis (22.40 Uhr, Vox): Vierter Teil der Bourne-Reihe, der die offenen Enden der Vorgänger-Filme geschickt miteinader verbindet und eine Erklärung liefert, warum die CIA ihre Agenten töten lässt.

Logan - The Wolverine (23.15 Uhr, ProSieben): Superheldendrama, in dem Logan sich ein letztes Mal in Wolverine verwandelt und versucht die kleine Laura vor ihren Verfolgern zu retten.

Lion - Der lange Weg nach Hause (23.30 Uhr, ARD): Nach 20 Jahren versucht der Inder Saroo, der von einer Familie in Australien adoptiert wurde, mithilfe von Google Earth seine Familie zu finden, die er im Alter von fünf Jahren verlor. (AZ)

