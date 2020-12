vor 32 Min.

Fernsehprogramm an Weihnachten 2020: TV-Tipps für Filme und Shows heute am 25.12.20

Im Fernsehprogramm an Weihnachten 2020 gibt es unter anderem "Der kleine Lord" zu sehen. Unsere TV-Tipps für Filme und Shows in der Weihnachtszeit finden Sie hier.

An Heiligabend und den Feiertagen werden Film-Klassiker und Blockbuster im Fernsehprogramm gezeigt. Hier finden Sie unsere TV-Tipps für Weihnachten 2020.

In jedem Jahr gibt es an den Weihnachtsfeiertagen neben Weihnachtsfilmen und Märchen auch Klassiker sowie Kino-Blockbuster im TV zu sehen. Von Weihnachtsklassikern wie "Der kleine Lord" über Kino-Hits wie "Black Panther" bis hin zum alljährlichen Dauerbrenner "Kevin - Allein zu Haus" ist für jeden Geschmack etwas dabei. Welche Filme und Shows sollten Sie sich in diesem Jahr an den Feiertagen nicht entgehen lassen? Unsere TV-Tipps für Filme und Shows rund um Weihnachten 2020 liefern die Antwort.

TV-Tipps für Weihnachten 2020: Das Fernsehprogramm heute am 25.12.20 im Überblick

Hier finden Sie jeweils fünf Highlights für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage 2020.

Heiligabend, 24. Dezember 2020

Bee Movie - Das Honigkomplott (12.25 Uhr, Sat.1): Den Animationsfilm von DreamWorks können Kinder und Erwachsene gemeinsam ansehen. Es gibt viel zu lachen, der Film hat aber auch eine wichtige Botschaft: Bienen sind für das Ökosystem unseres Planeten unersetzlich.

Der Grinch (15.10 Uhr, RTL): Der Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2005 dreht sich um den griesgrämigen Grinch, der Weihnachten hasst und den Bewohnern von Whoville das Fest vermiesen will. Der grüne Weihnachtsmuffel wird von Comedy-Star Jim Carrey gespielt.

Die Geister, die ich rief... (18.00 Uhr, Sat.1): Am Nachmittag können Sie sich einen absoluten Klassiker ansehen: Bill Murray wird in der Neuauflage der "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens gezwungen sich mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinanderzusetzen. Mehr Infos: Die Geister, die ich rief: Sendetermine an Weihnachten 2020, Handlung, Besetzung.

Kevin - Allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat.1): Der wohl beliebteste Weihnachtsfilm weltweit feiert in diesem Jahr Jubiläum: Die Komödie mit Macaulay Culkin wird 30 Jahre alt. Der kleine Kevin verteidigt an den Weihnachtsfeiertagen sein Haus gegen Einbrecher. Mehr lesen Sie hier: Kevin - Allein zu Haus im TV: Sendetermine an Weihnachten 2020.

Die Feuerzangenbowle (20.15 Uhr, ARD): Jedes Jahr gehört auch dieser Klassiker aus dem Jahr 1944 zum Weihnachtsprogramm. Vier ältere Herren trinken Feuerzangenbowle und erzählen sich Geschichten aus ihrer Schulzeit.

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2020

Santa Clause - Eine schöne Bescherung (13.05 Uhr, RTL): Als der Weihnachtsmann von seinem Dach stürzt, muss Calvin Scott seine Rolle übernehmen und als Weihnachtsmann Geschenke zu Kindern auf der ganzen Welt bringen. Eine Komödie für die ganze Familie. Mehr Infos gibt es hier: Santa Clause im TV: Sendetermine der Filme an Weihnachten 2020.

Sissi (14.55 Uhr, ARD): Der Film aus dem Jahr 1955 dreht sich um die junge Prinzessin Elisabeth, genannt Sissi, die unverhofft zur Kaiserin wird. Damals ein riesiger Erfolg an den Kinokassen, erfreut sich der Klassiker auch heute noch großer Beliebtheit.

Alice im Wunderland (18.10 Uhr, RTLZWEI): Die junge Alice folgt im Traum einem Kaninchen in seinen Bau und findet sich daraufhin im "Wunderland" wieder, einer sonderbaren Welt, gefüllt mit allerlei seltsamen und skurrilen Kreaturen. Sie soll das Land von der Herrschaft der roten Königin befreien.

Ocean's 8 (20.15 Uhr ProSieben): Im vierten Teil von "Oceans Eleven" übernehmen Frauen die Hauptrolle: Zur Star-Besetzung gehören unter anderem Anne Hathaway, Cate Blanchett und Sandra Bullock. Im Zentrum der Handlung steht die Meisterdiebin Debbie Ocean, die mit einem Team von sieben Frauen einen großen Raub plant.

Kevin – Allein in New York (20.15 Uhr, Sat.1): In der Fortsetzung des Weihnachtsklassikers "Kevin - Allein zu Haus" versucht der kleine Kevin die altbekannten Gauner aus dem ersten Teil daran zu hindern, einen Spielwarenladen zu überfallen. Dazu hat er sich neue Überraschungen und Fallen für die Ganoven ausgedacht.

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2020

Der kleine Lord (11.10 Uhr, ARD): In dem Weihnachtsklassiker von 1980 mit Alec Guinness erweicht der achtjährige Cedric das Herz seines Großvaters, der durch den Einfluss seines Enkels sichtlich aufblüht. Ein Film mit Herz für die ganze Familie.

Michel in der Suppenschüssel (13.40 Uhr, ZDF): In der Romanadaption von Astrid Lindgrens "Michel aus Lönneberga" hat der schelmische Michel immer einen neuen Streich auf Lager. Im ersten Teil der Trilogie wird dem jungen Spaßvogel unter anderem seine Liebe zur Fleischsuppe zum Verhängnis.

Black Panther (17.30 Uhr, ProSieben): Der Superheld "Black Panther" aus dem Marvel-Universum sorgt nicht nur mit seinen Kräften für Recht und Ordnung, er lenkt auch als Saatsoberhaupt die Geschicke des fiktiven afrikanischen Landes Wakanda. Actionreiches Blockbuster-Kino von Regisseur Ryan Coogler.

Die Schöne und das Biest (20.15 Uhr, Sat.1): Die Hauptrolle in der Realverfilmung des Zeichentrickfilms besetzt Emma Watson, die in der Harry-Potter-Filmreihe Hermine Granger spielte. Eine romantische Liebesgeschichte aus dem Hause Disney.

Tatort – Unter Wölfen (20.15 Uhr, ARD): In der 1150. Tatort Folge ermittelt die Ludwigshafener Hauptkommissarin Lena Odenthal in einem Mordfall und gerät dabei selbst in die Schusslinie. Nach der Ausstrahlung ist der Krimi auch in der ARD-Mediathek auf Abruf verfügbar.

