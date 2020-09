vor 4 Min.

Ferres: "Müssen nicht unserer Maß Bier nachtrauern"

Das Oktoberfest fällt in diesem Jahr aus. Veronica Ferres findet das schade. Dennoch bezeichnet sie die Maßnahme als richtig.

"Es ist gut, dass wir dieses Jahr nicht auf den Tischen tanzen können": TV-Star Veronica Ferres (55) trauert um das abgesagte Oktoberfest 2020, zeigt sich aber überzeugt von der Richtigkeit der Maßnahme.

"Heute wäre Wiesn-Start gewesen! Normalerweise ein Muss in meinem Kalender, dieses Jahr bleibt nur ein Blick in meine Fotos", schrieb sie bei Facebook. Doch: "Wir sind in einer nie dagewesenen Situation, da müssen wir nicht unserer Maß Bier nachtrauern", fügte sie hinzu. "Die schmeckt auch beim nächsten Mal gut."

