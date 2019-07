Festival-Besucher heben Rollstuhlfahrer hoch, damit er besser sehen kann

Besucher eines spanischen Heavy-Metal-Festivals haben einen Rollstuhlfahrer hochgehoben, damit er einen besseren Blick hat. Das Netz feiert sie nun.

Menschen, die im Rollstuhl sitzen, treffen im Alltag schon auf genug Barrieren: Hohe Bordsteinkanten, Treppen, zugeparkte Gehwege sind nur ein paar davon. Fans der schwedischen Metal-Band Arch Enemy haben auf einem Konzert nun ein Beispiel geliefert, wie zumindest eine dieser Barrieren überwunden werden kann. Auf dem "Resurrection Fest", einem Heavy-Metal-Festival, das jährlich in der nordspanischen Gemeinde Viveiro stattfindet, hoben sie einen Mann im Rollstuhl kurzerhand über ihre Köpfe, damit er die Bühne besser sehen kann.

Und damit nicht genug: Sie ließen den jungen Mann samt Rollstuhl crowdsurfen, über hunderte Hände hinweg trugen sie ihn bis nah an die Bühne heran - ein Traum vieler Konzertbesucher. Die Band Arch Enemy veröffentlichte einen Video-Mitschnitt ihres Konzerts auf Twitter. Bis Mittwochvormittag wurde es allein dort 1,5 Millionen Mal aufgerufen.

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI