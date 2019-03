Festnahme im Fall Rebecca: Wo ist die 15-Jährige?

12:30 Uhr

Seit über zehn Tagen ist Rebecca verschwunden. Eine Mordkommission arbeitet an der Aufklärung des Falls, meldet eine Festnahme und vernimmt einen Verdächtigen.

Die verschwundene 15-jährige Rebecca ist wahrscheinlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Mordkommission der Berliner Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der nun verhört wird. Der Verdacht einer Straftat habe sich erhärtet, berichteten die Ermittlungsbehörden.

Die Polizei in Berlin könne Verdächtige nach einer Festnahme bis zum Ende des Folgetages festhalten, in diesem Fall also bis Freitagabend, hieß es. Sehen die Ermittler einen dringenden Tatverdacht, müsste ein Haftrichter entscheiden, ob die Person in Untersuchungshaft kommt.

Wer festgenommen wurde, sagten die Behörden bislang nicht. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Person aus dem familiären Umfeld der Jugendlichen handeln. Der Verdacht einer Straftat habe sich erhärtet, hieß es am Donnerstag.

Im Fall der vermissten 15-jährigen #Rebecca haben die umfangreichen Ermittlungen unserer 3. Mordkommission den Verdacht einer Straftat erhärtet. In diesem Zusammenhang wurde heute eine Person festgenommen. Die Vernehmung und die Ermittlungen dauern an.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 28. Februar 2019

Bei Vernehmungen prüfen Beamte normalerweise, ob ein Verdächtiger widersprüchliche Angaben macht oder sich zu Sachverhalten äußert, die nur der Täter wissen kann. Deshalb legt die Polizei generell zum Beispiel bei Tötungsdelikten auch Wert darauf, dass zunächst keine Details der Tat über die Medien bekannt werden.

Gibt es eine Spur zu Rebecca?

Ob es eine Spur zu der 15-Jährigen gibt, ist unklar. Die Vermisstenmeldung der Polizei war am Freitagvormittag weiter mit Fotos online zu sehen.

Hoffen, Wünschen, Bangen - auch im Internet spiegelt sich die Sorge um ein Berliner Schulmädchen wider. Je mehr Tage vergehen, seitdem Rebecca nicht mehr gesehen wurde, umso größer wird die Angst, dass ein Verbrechen geschehen sein könnte. Video: dpa

Rebecca verschwand am 18. Februar. Sie hatte bei ihrer Schwester übernachtet, erschien am nächsten Tag aber nicht in der Schule. Die Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen. (dpa/AZ)

Hinweise zum "Fall Rebecca" nimmt die Mordkommission unter Tel. 030 / 4664-911 333 entgegen. Auch an jede andere Polizeistation können sich Zeugen wenden.

