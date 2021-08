Brände in Kanada: Wie ist das, Mr. O’Connor, wenn man alles verliert?

Von Martin Hogger - vor 16 Min.

Chris O’Connor fand im Örtchen Lytton seine Heimat. Dann kamen die Rekordhitze und das Feuer. Nun sind 90 Prozent des Dorfes vernichtet - auch O’Connors Haus.

Chris O’Connor hatte sich gerade das linke Bein abgenommen, war auf die Veranda gerollt und in sein Buch versunken. Der Kalender zeigte den 30. Juni an, es war mal wieder Zeit für etwas Alltag. Gerade hatte es einen Hitzerekord nach dem anderen gegeben. Erst den Ortsrekord, dann den von British Columbia und am 29. Juni schließlich sogar den von Kanada. 49,6 Grad Celsius.

