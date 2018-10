08:10 Uhr

Feuer bei Firma für Bewässerungstechnik gelöscht Panorama

Feuerwehrmänner löschen das Feuer auf dem Gelände einer Firma für Bewässerungstechnik. Zwei Hallen standen in Flammen, der Brand drohte auf eine weitere überzugreifen.

Der Großbrand in einer Firma für Sprinkleranlagen im Münsterland bedrohte mehrere Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand nun löschen.

Die Feuerwehr hat ein großes Feuer auf dem Gelände einer Firma für Sprinkler im Münsterland in der Nacht zu Montag gelöscht. Das teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten von einer großen Halle des Unternehmens auf eine benachbarte Innenausstatter-Firma übergriffen. So weit kam es bei einem dritten Gebäude in dem Gewerbegebiet dank dem Eingreifen der Feuerwehr nicht. Bereits auf dem Weg zum Feuer hätten Einsatzkräfte die Flammen aus weiter Entfernung gesehen, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt.

Brandursache bei Feuer in Firma für Sprinkler bleibt unklar

Feuerwehrleute führten Messungen in der Luft durch, um zu klären, ob Gefahr für die Anwohner besteht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Bis in den frühen Morgen sollten die Aufräumarbeiten dauern, erst dann könnten Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen. Daher seien auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe möglich. Der Brandort sei abgesperrt worden.

Laut Polizei wurde die Arbeit der Einsatzkräfte immer wieder durch Schaulustige behindert. Die Beamten hätten daraufhin Platzverweise ausgesprochen. Die betroffene Firma vertreibt unter anderem Rasensprenger, Beregnungsanlagen und Wasserspiele. (dpa)

