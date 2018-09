vor 58 Min.

Feuer in Rio de Janeiro: Brand zerstört Nationalmuseum Panorama

Ein Brand hat in Rio de Janeiro Teile des Nationalmuseums Brasiliens zerstört. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, verletzt wurde wohl niemand.

In Rio de Janeiro hat ein Feuer große Teile des brasilianischen Nationalmuseums zerstört. Der Brand brach am Sonntagabend aus, die Flammen griffen auf fast alle Teile des historischen Gebäudes über. Verletzte habe es keine gegeben, so die Verwaltung des Museums. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs sei das Museum bereits geschlossen gewesen.

Feuer in Rio de Janeiro: Ursache des Brands im Nationalmuseum unklar

Örtliche Medien berichteten, der Brand sei gegen 19.30 Uhr Ortszeit, beziehungsweise 00.30 nach mitteleuropäischer Zeit, ausgebrochen. Genaue Angaben zu den Schäden gab es zunächst nicht. Ein großer Teil der 20 Millionen Exponate könne aber zerstört oder beschädigt sein, so örtliche Medien. Das Nationalmuseum ist das älteste Museum des südamerikanischen Landes und besteht in seiner derzeitigen Form seit 1892. Vorher diente das repräsentative Gebäude als Wohnsitz der portugiesischen Königs- und später der brasilianischen Kaiserfamilie.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Luiz Fernando Dias Duarte, Vizedirektor des Museums, sprach dazu im Fernsehsender Globo News. Das Museum sei chronisch unterfinanziert gewesen, sagte er. "Jeder will jetzt Unterstützung bekunden. Wir hatten nie angemessene Unterstützung."

Präsident Temer nach Brand im Nationalmuseum in Rio: "Tragischer Tag für Brasilien"

Das Museum hat eine geologische, botanische, paläontologische und archäologische Sammlung und gilt als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Südamerikas. Neben Exponaten aus der Region verfügt das Museum auch über ägyptische Mumien, griechische Statuen und etruskische Artefakte.

"Heute ist ein tragischer Tag für Brasilien ", sagte der brasilianische Präsident Michel Temer. "200 Jahre Arbeit und Forschung und Wissen sind verloren." "Eine Tragödie für die Kultur in Brasilien", nannte es der Direktor des Historischen Museums in der Stadt, Paulo Knauss, im Sender Globo News. (AZ/dpa)

Themen Folgen