Feuer in US-Kirche - ein Mensch im Krankenhaus

In der US-amerikanischen Stadt Philadelphia hat eine im Jahr 1904 erbaute Kirche gebrannt. Teile des Gebäudes sind laut Feuerwehr eingestürzt.

Ein Feuer hat in einer 115 Jahre alten Kirche in der US-Stadt Philadelphia erheblichen Schaden angerichtet. Teile des Gebäudes seien eingestürzt, der Großteil des Dachstuhls sei abgebrannt, teilte Feuerwehr-Einsatzleiter Adam Thiel dem Sender CBS Philly mit. Es habe sich niemand im Gebäude befunden, dennoch sei ein Mensch ins Krankenhaus gebracht worden.

At 4:20 media briefing, @ThielAdam says there is still heavy fire in the church, and portions have collapsed. Additional call for resources means 75-100 members on the fireground and 30-40 apparatus. PFD members will be on scene all night. pic.twitter.com/CaKP0jmrc4