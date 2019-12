15:45 Uhr

"Final Fantasy 7"-Remake: Release, Gameplay, Trailer und die Kritik

Das Remake von "Final Fantasy 7" erscheint im März 2020 für die PlayStation 4. Hier gibt es alle Infos rund um Release, Gameplay, Story und Trailer in der Übersicht.

Nach rund fünfjähriger Wartezeit erscheint 2020 das neue Action-Videogame "Final Fantasy 7". Dabei handelt es sich um ein Remake des US-Kultspiels "Final Fantasy", das seine Premiere im Jahre 1997 feierte. Alle Infos rund um Releasedatum, Story, Gameplay und Trailer des "Final Fantasy 7"-Remakes, finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Final Fantasy"-Remake: Wann ist Release von "Final Fantasy 7"?

Das Release-Datum vom "Final Fantasy 7"-Remake wurde bereits im Sommer auf dem "Final Fantasy 7"-Konzert "A Symphonic Reunion" angekündigt: Die Veröffentlichung soll am Dienstag, 3. März 2020, stattfinden. Jedoch kann das Spiel bereits jetzt online, unter anderem bei Amazon, vorbestellt werden. Auch eine Collector’s Edition des Spiels soll bald erhältlich sein, die unter anderem eine Cloud-Figur enthalten wird.

"Final Fantasy 7": Story und das Gameplay beim Remake

Wie die Entwickler des Remakes "Final Fantasy 7" im Juni verkündeten, wird das Spiel gleich zwei Blu-Ray-Discs füllen. Der erste Teil der Neuinszenierung wird in der Stadt Midgar spielen und den Spielern somit ein eigenständiges Spielerlebnis bieten. Zudem gab Square Enix bereits bekannt, dass im "Final Fantasy 7"-Remake vor allem taktische Entscheidungen gefragt sein werden. Für die Leute, die weniger auf Taktik sondern mehr auf Action stehen, wird es in dem Videospiel auch den sogenannten "Action Modus" geben. Den Usern wird dann die Möglichkeit gegeben, die Fähigkeiten ihrer Avatare auf "Shortcuts" zu legen um so deutlich schneller reagieren zu können.

In dem Spiel wird es zudem unterschiedliche Charaktere, wie beispielsweise Barret und Tifa geben, zwischen denen der Spieler wählen kann. Dabei gibt es eine Besonderheit: Je öfter zwischen den Charakteren gewechselt wird, desto stärker wird auch der darauffolgende Angriff.

Trailer zum "Final Fantasy 7"-Remake

Das Videospiel "Final Fantasy 7 - Remake" erscheint am 3. März für die Play Station 4. Falls Sie bereits jetzt einen Eindruck von dem Spiel bekommen wollen, sehen Sie hier den offiziellen Trailer.

Reviews und Tests: Kritik zu "Final Fantasy VII" folgt

Tests und Reviews werden erst kurz vor dem Release von "Final Fantasy 7" erscheinen. Wir geben dann an dieser Stelle einen Überblick. (AZ)

Themen folgen