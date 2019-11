vor 17 Min.

Finale von "The Voice of Germany" 2019: Die Songs heute am Sonntag, 10.11.19

Finale von "The Voice of Germany" 2019: Die Songs heute am Sonntag, 10.11.19. Hier der Cover der Single von Fidi Steinbeck

Der Höhepunkt von "The Voice of Germany" 2019. Heute, am 10.11.19, treten die fünf Finalisten zum letzten Mal auf. Welche Songs sie performen, erfahren Sie hier in der Vorschau.

Das Finale von " The Voice of Germany" 2019 wird heute auf Sat.1 übertragen. Dieses Jahr gibt es eine Premiere bei der Casting-Show: Die Coaches produzieren gemeinsam mit den Kandidaten speziell für das Endspiel eine Single. Hier die Songs der fünf Finalisten:

Claudia Emmanuela Santoso mit "Goodbye"

mit "Goodbye" Fidi Steinbeck mit "Warte mal"

Fidi Steinbeck mit "Warte mal" Freschta Akbarzada mit "Meine 3 Minuten"

Freschta Akbarzada mit "Meine 3 Minuten" Erwin Kintop "How bout you"

"How bout you" Lucas Rieger "Unlove"

Die Songs werden sie gemeinsam mit ihren Coaches performen. Unterstützung bekommen die Finalisten heute auch von einigen Stars. Lesen Sie hier in der Vorschau mehr zum Finale von "The Voice of Germany" 2019.

"The Voice of Germany" 2019, heute Finale: Die Kandidaten und ihre Songs am 10.11.19

Welcher Star mit welchem Nachwuchskünstler welchen Song präsentiertet und zu welchem Coach dieser gehört, lesen Sie in unserer Übersicht:

Team Alice: Claudia Emmanuela Santoso und Freya Ridings – "Castles"

und – "Castles" Team Mark : Fidi Steinbeck und James Arthur – "Quite Miss Home"

Fidi Steinbeck und – "Quite Miss Home" Team Sido: Freschta Akbarzada und Dua Lipa – "Don't Start Now"

Freschta Akbarzada und – "Don't Start Now" Team Rea: Erwin Kintop und Dermot Kennedy – "Outnumbered"

und – "Outnumbered" Team Nico : Lucas Rieger und Max Raabe – "Guten Tag, liebes Glück"

Und das sind die fünf Finalisten: Im Team Alice singt die 19-jährige Münchnerin Claudia Emmanuela Santoso. Für das Team Rea ist Erwin Kintop (23) aus Rastatt im Finale. Die Zuschauer entschieden sich Halbfinale für ihn, weil er eine überzeugende Performance ablieferte.

Bei Team Sido gefiel dem Publikum Freschta Akbarzadas Performance am besten. Die 23-Jährige kommt aus dem schweizerischen Turgi. Aus dem Team Mark Forster ist Fidi Steinbeck (35), die aus Hamburg stammt. Beim Team Nico Santos gab es eine Überraschung: Kandidant Lucas Rieger (19, Kamen) war bereits ausgeschieden. Kehrte aber über die Comeback-Stage zurück ins Team und überzeugte im Halbfinale.

Vorschau: Das Finale von "The Voice of Germany" 2019 kommt heute live im TV und Stream

Auch im Finale von "The Voice of Germany" 2019 dürfen wieder die Zuschauer abstimmen. Per Telefon- und SMS-Voting wählen sie dann einen Sieger oder eine Siegerin aus der Mitte der Talente - und natürlich freut sich am Ende auch der Gewinner-Juror mit.

Das Finale von "The Voice of Germany" läuft heute am Sonntag (10.11.19) ab 20:15 Uhr live bei Sat.1. Moderiert wird die Show wie immer von Lena Gercke und Thore Schölermann.

