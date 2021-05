Finals

11:14 Uhr

Übertragung: So sehen Sie die Finals 2021 im TV und Stream

Die Finals 2021 finden in diesem Jahr Anfang Juni statt. Hier in unserem Artikel erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung im Free-TV und im Gratis-Stream wissen müssen.

Von Leah Rehklau

Bereits 2019 wurden die Finals das erste Mal in Deutschland veranstaltet - aufgrund der Corona-Pandemie mussten sie im vergangenen Jahr 2020 jedoch ausfallen. Jetzt dürfen sich Fans freuen, denn 2021 wird die zweite Auflage des Sport-Events über die Bühne gebracht, und zwar Anfang Juni. Der nationale Olympia-Kampf wird an insgesamt vier Tagen veranstaltet - anders als beim ersten Mal 2019, als es nur zwei Tage waren. In insgesamt 18 verschiedenen Sportarten sollen dann 140 Deutsche Meistertitel vergeben werden. Ausgetragen werden die verschiedenen Wettkämpfe an sechs verschiedenen Orten Deutschlands: Balve, Bochum, Dortmund, Duisburg, Braunschweig und Berlin. Ob die Möglichkeit besteht, sich das Spektakel vor Ort aus den Stadien und anderen Austragungsorten aus anzusehen, ist noch unklar. Während Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet klar stellte, dass es kein Publikum geben wird, hofft Berlins Bürgermeister Michael Müller auf eine eventuelle machbare Umsetzung, dass zumindest ein paar Zuschauer vor Ort sein können. Sportarten bei den Finals 2021: Das sind die 18 Sportarten: 3x3 Basketball

Bogensport

Karate

Kanu

Kanupolo

Klettern (Speed, Bouldern)

Leichtathletik

Moderner Fünfkampf

Radsport Trial

Reiten

Rhythmische Sportgymnastik

Schwimmen

Stand-Up-Paddling

Taekwondo

Tischtennis

Triathlon

Gerätturnen

Wasserspringen Finals 2021: Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream Die Übertragung des nationalen Sportwettkampfs übernehmen die Sender ARD und ZDF im Hauptprogramm. Die Olympiade wird im Zeitraum vom Donnerstag, 3. Juni bis Sonntag, 6. Juni 2021 stattfinden. Das sind die ersten Übertragungstermine im ZDF: Donnerstag, 3. Juni 2021: 14.20 - 19.00 Uhr

Samstag, 5. Juni 2021: 10.00 - 20.15 Uhr Außerdem soll es Live-Streams hier auf zdfsport.de und ZDFheute geben. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen