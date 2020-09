vor 31 Min.

Findet das Dschungelcamp 2021 trotz Corona statt?

Das Dschungelcamp wird in Australien produziert - ob das im Januar 2021 möglich ist, ist offen. RTL prüft Alternativen und gibt eine Entscheidung zur Moderation bekannt.

Normalerweise startet das Dschungelcamp von RTL jedes Jahr im Januar. Bis dahin sind es noch rund vier Monate. Nichtsdestotrotz stehen Spekulationen im Raum, ob, wie und wo die Sendung 2021 stattfinden kann. Denn die Corona-Krise beeinträchtigt auch die Produktion der Fernsehsendungen. Insbesondere, da das Dschungelcamp in Australien aufgenommen wird. Ob und unter welchen Bedingungen es im neuen Jahr möglich sein wird, dort einzureisen, um eine Fernsehsendung zu produzieren, ist momentan nicht absehbar. Die Show wird seit 2004 regelmäßig in Murwillumbah im Bundesstaat New South Wales produziert. Das Camp, in dem die Kandidaten rund zwei Wochen verbringen, wird auch von Produktionsteams aus anderen Ländern für deren Ausgaben des Formates verwendet.

Planung in der Schwebe: Wo findet das Dschungelcamp 2021 statt?

Fans und die Bild-Zeitung mutmaßen, RTL könne die Produktion nun in ein anderes Land verlegen. Die britische Ausgabe der Show, "I'm a Celebrity - Get Me Out Of Here!" etwa wird in einer Burg in Wales gedreht. Würde RTL die Show dort produzieren, könnten sich ähnliche Synergieeffekte mit anderen Produktionen ergeben, wie es bisher in Australien der Fall ist. Da es in Wales aber weder Urwald noch Känguru-Hoden gibt, würde so eine Entscheidung die Sendung sicherlich verändern.

RTL-Sprecher Claus Richter nimmt nicht zu einzelnen Spekulationen Stellung. Er bestätigt aber, dass der Sender verschiedene Optionen prüfe. Wegen der Corona-Pandemie sei die Planung "in der Schwebe", man wolle aber alle Hebel in Bewegung setzen, um auch 2021 eine neue Auflage der Show möglich zu machen. Was ihm am liebsten wäre, stellt er auch klar: "Natürlich wollen wir gerne wieder nach Australien."

IBES 2021: Wenn eine Show stattfindet, dann mit Sonja Zietlow

Zu einer anderen Frage gibt Richter eine klare Antwort. "Das Moderations-Team bleibt so, wie es ist." Vorausgesetzt natürlich, dass eine Sendung zustande kommt. Auch über mögliche Änderungen der Dschungelcamp-Moderation hatte es Spekulationen gegeben. Darüber, ob Sonja Zietlow, die die Show zusammen mit Daniel Hartwich moderiert, weiter Teil des Ensembles sein wird. Denn wie die Moderatorin und der Sender ProSieben bekannt gaben, wird Zietlow in der nächsten Staffel von "The Masked Singer" als Teil der Jury zu sehen sein.

Zietlow nahm bereits im Frühjahr 2020 als Kandidatin an der Show teil. Schon damals stellte sie aber klar, dass das nichts über ihre Zusammenarbeit mit RTL aussage. Sie erklärte, sie haben ja keinen Exklusivvertrag mit dem Sender. Daher ist auch ein Job als Jurorin in der ProSieben-Show mit der Moderation des RTL-Dschungelcamps zu vereinbaren. (jako)

