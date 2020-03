12:40 Uhr

"First Dates Hotel": Sendetermine und Sendezeit

"First Dates Hotel" läuft bald bei Vox. Lesen Sie hier alle Infos zu den Sendeterminen und der Sendezeit.

Von Monique Neubauer

Das Spin-Off zu "First Dates - Ein Tisch für zwei" wird bald auf Vox zu sehen sein: Bei "First Dates Hotel" wird ab Mitte April nicht nur zusammen gegessen, sondern auch zusammen Urlaub gemacht. Alle Infos zu den Sendeterminen und der Sendezeit haben wir hier in der Übersicht für Sie.

Vox hat bekannt gegeben, dass es für das neue Format zunächst sechs Folgen geben wird. "First Dates Hotel" startet am 20. April und läuft dann von 20.15 Uhr bis 22.10 Uhr.

Hier finden Sie alle Sendetermine im Überblick:

Montag, 20. April 2020, 20:15 Uhr Vox: Folge 1

Montag, 27. April 2020, 20:15 Uhr Vox: Folge 2

Montag, 04. Mai 2020, 20:15 Uhr Vox: Folge 3

Montag, 11. Mai 2020, 20:15 Uhr Vox: Folge 4

Montag, 18. Mai 2020, 20:15 Uhr Vox: Folge 5

Montag, 25. Mai 2020, 20:15 Uhr Vox: Folge 6

Sendetermine und Sendezeit: Welche Singles checken im "First Dates Hotel" ein?

Bei "First Dates Hotel" packen Singles aus ganz Deutschland auf der Suche nach der großen Liebe ihre Koffer – und checken bei Gastgeber Roland Trettl und seinem bekannten "First Dates"-Team in einem französischen Boutique-Hotel zum Urlaub ein. Hier treffen die Liebessuchenden bei romantischer Atmosphäre nicht nur auf die anderen Singles, sondern auch auf ihr persönliches Blind Date, das sie bei einem Abendessen besser kennenlernen dürfen. Springt der Funke während des Dates über, kann der Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit dem Date-Partner verlängert werden, um am nächsten Tag bei einem weiteren Rendezvous noch mehr über den anderen zu erfahren. Passt es nicht, hält der Urlaub in der Idylle vielleicht dennoch die große Liebe bereit. Denn eine zweite Chance mit einem der anderen Single-Hotelgäste ist nicht ausgeschlossen.

(AZ)

