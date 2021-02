vor 47 Min.

First Dates Hotel, Staffel 2: Start, Sendetermine, Sendezeit und Übertragung von Folge 2 heute

"First Dates Hotel" 2021 ist bei Vox und TVNOW im TV und Stream zu sehen. Start, Sendetermine, Sendezeit und Übertragung - hier gibt es alle Infos zu Staffel 2.

" First Dates Hotel", Staffel 2, läuft seit dem 8.2.2021 auf Vox. Während die erste Staffel noch in Frankreich gedreht wurde, fanden die Aufnahmen für Staffel 2 nun in einem Hotel in Kroatien statt. Das Konzept der Sendung bleibt gleich: Singles reisen an, um eventuell ihren Partner fürs Leben zu finden. Falls ein Date besonders gut läuft, kann der Urlaub im Hotel anschließend gemeinsam verbracht werden. Falls nicht, ist das Team rund um Roland Trettl trotzdem für eine Rundumversorgung der Gäste zuständig.

"First Dates Hotel" 2021: TV-Start von Staffel 2

Hier finden Sie die Start-Termine im Überblick:

Start bei Vox: Montag, 8. Februar 2021 um 20.15 Uhr

Start bei TVNOW: zeitgleich zur TV-Ausstrahlung

"First Dates Hotel", Staffel 2: Sendezeit und alle Sendetermine

Neue Folgen von Staffel 2 werden wöchentlich am Montag zu sehen sein - und das zur Primetime um 20.15 Uhr. In der ersten Staffel waren insgesamt sechs Folgen im TV zu sehen; auch Staffel 2 wird laut Vox sechs Folgen haben. Die Termine könnten sich zwar noch ändern, das ist aber eher unwahrscheinlich. Hier finden Sie die vorläufige Übersicht:

Sendetermin Sendezeit Sender 08. Februar 2021 20.15 Uhr Vox 15. Februar 2021 20.15 Uhr Vox 22. Februar 2021 20.15 Uhr Vox 01. März 2021 20.15 Uhr Vox 08. März 2021 20.15 Uhr Vox 15. März 2021 20.15 Uhr Vox

"First Dates Hotel" 2021: Übertragung von Staffel 2 im TV und Live-Stream

Staffel 2 hat - ebenso wie die erste Staffel - einen Sendetermin zur Primetime ergattert: "First Dates Hotel" läuft immer montags auf Vox im Fernsehen. Wer nicht an TV-Sendetermine gebunden sein will, kann die neuen Folgen auch im Stream bei TVNOW finden. Dort sind die Folgen der ersten Staffel auch als Wiederholung im Stream zu sehen - allerdings nur mit einer Premium-Mitgliedschaft. Sie kostet 4,99 Euro im Monat. Wer nicht allzu lange wartet, kann die aktuellen Folgen normalerweise kostenlos im Stream auf TVNOW ansehen. Sobald eine gewisse Zeit verstreicht - meist zwei bis vier Wochen - werden die Folgen allerdings kostenpflichtig.

Das erwartet die Zuschauer in Staffel 2 von "First Dates Hotel"

Auch in Staffel 2 stehen wieder etliche Blind-Dates an. Das Team rund um TV-Koch Roland Trettl bleibt gleich: Aline an der Rezeption, Mariella, Tim, Viola, Marlitt und Maria im Service sowie Nic und Rocco an der Bar. Der Kroate Damjan ist in Staffel 2 neu mit dabei und wird den Gästen Dating-Gepflogenheiten aus seinem Heimatland näherbringen.

Zuschauer der ersten Staffel können ein Wiedersehen mit Anni (83) und Gerd (81) erwarten. Sie haben sich bei "First Dates Hotel" kennengelernt und sind noch immer ein Paar. Ihre Teilnahme an Staffel 2 dreht sich also nicht mehr um Partnerschaftswahl: In den neuen Folgen möchte Annis Tochter Charly (59) einen passenden Partner finden. Auch Kandidat Nico (21) reist nicht alleine an: Er hat seine Schwester Valentina zum "First Dates Hotel" mitgenommen. Sie möchte die Partnerin ihres Bruders ebenfalls kennenlernen. Neben altbekannten und neuen Kandidaten wagt in Staffel 2 auch ein Teammitglied sein Glück: Barkeeper Rocco wird sich auf ein Date im Hotel einlassen.

(AZ)

