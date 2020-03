vor 16 Min.

"First Dates Hotel": Start, Sendetermine, Team und Übertragung

Alle wichtigen Infos zur neuen Vox Sendung "First Dates Hotel", finden Sie hier: Start, Sendetermine, Team und Übertragung.

Von Monique Neubauer

Bald ist es soweit! Die beliebte Vox Serie "First Dates - ein Tisch für zwei" bekommt ein Spin-Off. "First Dates Hotel" soll das Format heißen. Anders als im First Dates-Restaurant, wartet hier ein ganzes Hotel auf die liebessuchenden Singles.

Neben einem romantischen Abendessen, können die Urlauber am nächsten Tag ihr Date noch weiter kennenlernen: Wenn der Funke während des Dates überspringt, kann der Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit dem Date-Partner verlängert werden, um am nächsten Tag bei einem weiteren Rendezvous noch mehr über den anderen zu erfahren. Passt es nicht, hält der Urlaub in der Idylle vielleicht dennoch die große Liebe bereit. Denn die Gäste können auch die anderen Single-Hotelgäste kennenlernen

Start und Sendetermine von "First Dates Hotel"

Am 20. April soll das Format starten. Dann läuft es jeden Montag ab 20.15 Uhr. Alles zu den einzelnen Sendeterminen, finden Sie hier: Sendetermine und Sendezeit

"First Dates Hotel": Roland Trettl und sein Team

Natürlich ist auch wieder das bekannte Team vom First-Dates-Restaurant vertreten. Roland Trettl wird das Hotel als Gastgeber führen. Nic und Rocco bleiben die Barkeeper der Show. Neben den bekannten Kellnerinnen Viola, Anika und Mariella, kommen Clement und Tim zum Kellner-Team dazu. Aline Marie Rademacher wird die Rezeptionisten des Hotels. Hier bekommen Sie alles Informationen zum Team: Das Team um Roland Trettl

Übertragung im TV und Stream von "First Dates Hotel"

"First Dates Hotel" läuft immer montags auf Vox im TV. Der Sender hat bekannt gegeben, dass für die Dating-Show sechs Folgen geplant sind. Wahrscheinlich wird "First Dates Hotel" im Stream, als auch als Wiederholung, bei 'TV NOW' zu sehen sein. Alles weitere zur Übertragung im TV und Stream und zu den Wiederholungen lesen Sie hier.

(AZ)

