"First Dates Hotel": Übertragung im Live-TV und Stream - heute am 4.5.20

Heute läuft wieder die neue Dating-Show "First Dates Hotel" bei Vox. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Übertragung im TV und im Stream, sowie zur Wiederholung.

Von Monique Neubauer

Seit Mitte April läuft das Spin-Off zu "First Dates - Ein Tisch für zwei". Im " First Dates Hotel" checken dann Singles aus ganz Deutschland in einem französischen Boutique-Hotel ein und begeben sich auf die Suche nach der großen Liebe. Auch hier wird Roland Trettl der Gastgeber sein.

Wann die Übertragung im TV und Stream läuft und wann Sie die Wiederholungen sehen können, lesen Sie hier.

"First Dates Hotel": Übertragung im TV und Stream

Das neue Vox Format "First Dates Hotel" läuft montags zur Primetime von 20.15 Uhr bis 22.10 Uhr auf Vox im TV. Der Start-Termin war der 20. April 2020. Der Sender hat bekannt gegeben, dass für die Dating-Show sechs Folgen geplant sind. Die Sendetermine der einzelnen Folgen können Sie hier nachlesen: "First Dates Hotel": Sendetermine und Sendezeit

Wahrscheinlich wird "First Dates Hotel" - wie die Vorgängersendung "First Dates - Ein Tisch für zwei" - im Stream vom Video-on-Demand-Dienst 'TV NOW' zu sehen sein. Der Live-Stream ist allerdings nur Premium-Mitgliedern vorbehalten. TV Now Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen soll das Angebot aber monatlich kündbar sein.

"First Dates Hotel" als Wiederholung im Stream

Der Streaming-Dienst wird die Folgen dann wahrscheinlich auch als Wiederholung anbieten, falls Sie am Montagabend keine Zeit haben. Die Episoden lassen sich im Gegensatz zum Live-Stream kostenlos ansehen.

Wer die neue Vox Serie "First Dates Hotel" auf dem Handy sehen möchte, kann sich auch die kostenlos App von TV Now herunterladen.

