vor 7 Min.

Fliegerbombe in Berlin entdeckt

Weltkriegsbombe im Herzen von Berlin: Bauarbeiter wurden in der Nähe des Alexanderplatzes fündig. Noch am Abend soll die schwere Bombe entschärft werden.

Bei Bauarbeiten in Berlin-Mitte ist am Freitag in der Nähe des Alexanderplatzes eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der amerikanische Blindgänger mit einem Gewicht von 100 Kilo sollte noch am Freitagabend entschärft werden, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Fliegerbombe in Berlin: Zugverkehr unterbrochen

Um den Fundort auf einer Baustelle zog die Polizei einen Sperrkreis von 300 Metern. Ob der Kreis noch auf 600 Meter erweitert werde, würden die Mitarbeiter des Entschärfungsdienstes entscheiden, sagte ein Polizeisprecher. In dem erweiterten Areal seien Wohnhäuser mit mehreren Tausend Bewohnern.

Wie die Berliner S-Bahn mitteilte, wurde der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof während der Sperrungen unterbrochen.

Rund um den Fundort hinter dem Einkaufszentrum Alexa wurden die Vorbereitungen für Sperrungen getroffen. Mit Behinderungen sei bis in die Nacht zu rechnen. (dpa)

