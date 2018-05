09:50 Uhr

Fliegerbombe in Dresden: Evakuierung dauert noch an Panorama

Bei Bauarbeiten ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Ecke Löbtauer Straße, Wernerstraße gefunden worden.

In Dresden wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Betroffen sind Friedrichsstadt und Löbtau. Aktuell läuft die Evakuierung noch.

In Dresden wurde gestern eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Fliegerbombe in Dresden: Evakuierung mit Bussen und Notunterkünften

Bis 3 Uhr sollten alle Anwohner des Bereichs im Stadtteil Friedrichstadt ihre Wohnungen verlassen haben, so die Polizei. Nach aktuellen Schätzungen sind etwa 8700 Menschen betroffen. Gut 230 davon sind Bewohner eines nahe gelegenen Pflegeheims. Mit Bussen werden die 8700 Menschen zu eigens eingerichteten Notunterkünften transportiert.

Gefunden wurde die Bombe bei Schachtarbeiten an der Kreuzung der Löbtauer Straße mit der Wernerstraße.

Die Evakuierung dauert weiter an. Von der Absperrung betroffen sind auch verschiedene Geschäfte, eine Berufsschule, KiTa, Betriebe und Einkaufsmärkte. Ein Zutritt in den Bereich ist nicht möglich! Vielen Dank für Ihr Verständnis. #Fliegerbombe #Dresden #DD2205 #DD2305 pic.twitter.com/7WKLG0ov7z — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 23. Mai 2018

Fliegerbombe in Dresden: Entschärfung in Friedrichsstadt verzögert sich

Die Entschärfung der Weltkriegs-Fliegerbombe dauert weiter an. Die nötigen Evakuierungen hätten sich heute morgen verzögert, so die Polizei. Auf Twitter teilten die Beamten mit: "Aufgrund der umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen konnte die avisierte Zeitschiene nicht eingehalten werden." Das betroffene Gebiet liegt mitten in der Innenstadt unweit des Hauptbahnhofs. Die Bombe soll laut Polizeiangaben einen Meter lang und 35 Zentimeter dick sein.

Der Blindgänger sollte ursprünglich noch in der Nacht entschärft werden. In der Nähe des Fundorts liegen laut Polizei ein Seniorenheim, ein Pflegeheim und eine Kleingartenanlage, verschiedene Geschäfte sowie eine Berufsschule, eine Kita und mehrere Betriebe.

Bombe aus dem zweiten Weltkrieg: Auch Berufsverkehr in Dresden betroffen

Auch der Berufsverkehr in Sachsens Landeshauptstadt ist durch den Bombenfund eingschränkt. Betroffen sind öffentliche Verkehrsmittel genauso wie Autofahrer. Die Dresdner Verkehrsbetriebe informieren auf Twitter aktuell über die Verkehrslage.

