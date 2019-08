vor 8 Min.

Fliegerbombe in Köln-Zollstock: 8.600 Menschen werden evakuiert

Am Donnerstag wurde in Köln eine Fliegerbombe mit Langzeitzünder gefunden. Der Blindgänger wiegt 250 Kilogramm und soll noch heute entschärft werden.

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Donnerstag im Kölner Stadtteil Zollstock in der Briedeler Straße ein Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Evakuierung des betroffenen Gebiets läuft bereits.

Zeitpunkt der Bombenentschärfung in Köln ist noch unklar

Dem Presseamt der Stadt zufolge handelt es sich bei dem Fund um eine englische Bombe mit Langzeitzünder und 250 Kilogramm Gewicht. Die Entschärfung der Bombe wird zeitnah erfolgen, ein genauer Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest.

Der Evakuierungsbereich für die Bombenentschärfung ist auf einen Umkreis von 500 Meter festgelegt worden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt am frühen Nachmittag. Eine Karte zeigt online den Evakuierungsradius des betroffenen Stadtgebiets. Das Evakuierungsgebiet sei bereits durch Straßensperren abgeriegelt, hieß es um 15 Uhr. Der Bahnverkehr soll erst kurz vor der Entschärfung der Bombe ebenfalls gesperrt werden.

8.600 Menschen werden evakuiert: Stadt richtet Anlaufstelle ein

Betroffen sind von der Evakuierung in Köln-Zollstock insgesamt 8.600 Menschen, darunter auch Bewohnerinnen und Bewohner von drei Altenheimen. Gegen 17 Uhr hat der zweite Klingelrundgang begonnen. Zwei der Altenheime wurden bereits geräumt und deren Bewohnerinnen und Bewohner in geschützten Bereichen untergebracht. Von 54 angemeldeten Krankentransporten wurden 42 bereits durchgeführt, hieß es in einer weiteren Meldung. Die Stadt hat eine Anlaufstelle für Betroffene im Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg in der Brüggener Str. 41, eingerichtet.

Erst im November war nach dem Fund einer 20-Zentner-Kriegsbombe in Köln-Poll eine große Evakuierungsaktion in der Stadt nötig geworden. Weil sich die Evakuierung mit einem Radius von einem Kilometer als besonders aufwendig erwies, hatte sich der Start der Entschärfung mehrere Male verzögert. Rund 10.000 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, darunter auch kranke und alte Menschen, die aus ihren Häusern und Wohnungen transportiert werden mussten. Betroffen waren auch Alteneinrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte. (AZ)

