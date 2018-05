Fliegerbombe zum Teil explodiert - Polizei: Lage schwierig und gefährlich

vor 30 Min.

Die Fliegerbombe hält Dresden weiter in Atem: Die Polizei wertet die Lage als schwierig und gefährlich. Es besteht akut Explosionsgefahr, teilte die Behörde mit.

In Dresden wurde eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Fund hielt Sachsens Landeshauptstadt bereits den gesamten Mittwoch über in Atem. Die Polizei ließ Häuser evakuieren und versuchte die Bombe zu entschärfen. Dabei kam es immer wieder zu Komplikationen, weil sich der Zünder nicht wie sonst üblich gefahrlos aus dem Sprengkörper entfernen ließ.

Nach der Teildetonation bewertet die Polizei die Situation als schwierig und gefährlich. Es bestehe akute Explosionsgefahr, teilte die Behörde über Twitter am Donnerstag mit. "Im Moment ist die Gefahr recht hoch und eine Einschätzung der Lage nicht möglich.

Die Lage ist schwierig und unsere Spezialisten können erst zur Stelle wenn es nicht mehr brennt und der Bereich abgekühlt ist. Solange besteht akute Explosionsgefahr. *dm Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 24. Mai 2018

Daher wird es sicher keine Möglichkeit geben, auch nur kurz in den Sicherheitsbereich zu kommen", hieß es. Noch sei unklar, wie die Experten weiter verfahren. "Die Lage ist schwierig und unsere Spezialisten können erst zur Stelle, wenn es nicht mehr brennt und der Bereich abgekühlt ist", teilte die Polizei mit.

Fliegerbombe in Dresden zum Teil explodiert, Entschärfung verzögert sich weiter

Die Bergung der fünf Zentner schweren Fliegerbombe in Dresden verzögert sich damit weiter. Nach der Detonation habe sich ein Brand entfacht, so die Polizei. Somit könne vorerst niemand den Bereich um die Fliegerbombe herum betreten. Erst wenn das Feuer erloschen und die Bombe abgekühlt ist, könne man die Entschärfung fortsetzen, so Polizeisprecher Thomas Geithner. Der Sprengmeister wird dann die Bombe untersuchen und klären, ob noch Gefahr besteht.

Aktuelle Infos zur #FliegerbombeDD : Es brennt noch am Fundort. Wir haben uns mit unserem Hubschrauber einen Überblick verschafft. Die Evakuierungszone hat weiterhin bestand. Die Gefahr ist nicht gebannt! Bitte beachten Sie die Sperrungen und umfahren das Gebiet weiträumig. 24. Mai 2018

Nach Darstellung der Polizei hatte die Teildetonation am Abend das Dämmmaterial rund um die Bombe in Brand gesetzt. Die Spezialisten hatten zuvor den Zünder mit einer sogenannten Raketenklemme versehen, die aus der Ferne gesteuert und den Zünder aus dem Sprengkörper herausdrehen sollte. Das gelang zwar, dennoch detonierte aber eine bislang unbekannte Menge des Sprengstoffes in der Bombe.

Bei Bauarbeiten ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Ecke Löbtauer Straße, Wernerstraße gefunden worden. Bild: Tino Plunert, dpa

Entschärfung der Bombe: Polizei Dresden rechnete mit Explosion

Die Polizei hatte das Risiko einer Explosion erkannt und einen Schutzwall um die Bombe errichtet. Das verzögerte die Entschärfung um weitere Stunden. "Da aktuell nicht eingeschätzt werden kann, wie viel Sprengstoff sich noch in der Bombe befindet, geht von dieser weiterhin ein erhebliches Gefahrenpotenzial aus", äußert sich die Polizeidirektion. Deshalb blieben Straßen bis auf Weiteres gesperrt. Die 8700 Bewohner in Friedrichsstadt und Löbtau mussten nochmals in Notunterkünften nächtigen.

Wir beenden unsere Öffentlichkeitsarbeit via Twitter für einige Stunden und schließen mit einem Statement des Pressesprechers der PD #Dresden Kommt gut durch die Nacht und danke für Euer Verständnis! #Fliegerbombe #FliegerbombeDD #DD2205 #DD2305 #DD2405 pic.twitter.com/9NTH91HaXc — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 24. Mai 2018

Fliegerbombe in Dresden: Evakuierung mit Bussen und Notunterkünften

Bis 3 Uhr sollten alle Anwohner des Bereichs im Stadtteil Friedrichstadt ihre Wohnungen verlassen haben, so die Polizei. Nach Schätzungen sind etwa 8700 Menschen betroffen. Gut 230 davon sind Bewohner eines nahe gelegenen Pflegeheims. Mit Bussen werden die 8700 Menschen zu eigens eingerichteten Notunterkünften transportiert.

Gefunden wurde die Bombe bei Schachtarbeiten an der Kreuzung der Löbtauer Straße mit der Wernerstraße.

Die Evakuierung dauert weiter an. Von der Absperrung betroffen sind auch verschiedene Geschäfte, eine Berufsschule, KiTa, Betriebe und Einkaufsmärkte. Ein Zutritt in den Bereich ist nicht möglich! Vielen Dank für Ihr Verständnis. #Fliegerbombe #Dresden #DD2205 #DD2305 pic.twitter.com/7WKLG0ov7z — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 23. Mai 2018

Entschärfung der Fliegerbombe in Dresden-Friedrichsstadt verzögerte sich zuvor

Im ersten Anlauf ist die Entschärfung der Weltkriegsbombe fehlgeschlagen. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, mussten die Arbeiten unterbrochen werden, nachdem der mechanische Zünder freigelegt worden war. Nach Einschätzung der Experten sei die Explosionsgefahr höher als erwartet. Die 250 Kilogramm schwere Bombe englischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg war am Vortag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Die Polizei kündigte an, dass die Maßnahmen noch mehrere Stunden andauern würden. Die Anwohner des Sicherheitsbereichs wurden aufgefordert, außerhalb der Absperrung zu bleiben. Wann die Sperrungen aufgehoben werden können, war zunächst nicht absehbar. Von den Sperrungen waren auch der Zug- und Nahverkehr betroffen.

Flugverkehr über Dresden nur eingeschränkt möglich

Der Flugverkehr nahe der Stadt Dresden ist weiterhin eingeschränkt. Nach der Teildetonation der Fliegerbombe müssen Fluggäste am Flughafen erneut mit großen Einschränkungen rechnen. Die Flugsicherung habe am Donnerstag wieder eine Sperrung des Luftraumes über der Stadt ausgerufen, teilte ein Sprecher des Flughafens in Dresden am Donnerstagmorgen mit. Dadurch seien Starts und Landungen am Flughafen nicht möglich. Gegen 12 Uhr gebe es weitere Informationen der Flugsicherung, so der Sprecher des Flughafens

Bombenentschärfungen sind in Dresden keine Seltenheit. Die Stadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern schwer zerstört worden. Ein Teil der Munition blieb als Blindgänger im Boden und taucht bis heute bei Bauarbeiten auf. (AZ, dpa)

