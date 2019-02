Flohmarkt-Ring bringt bei Auktion eine halbe Million Euro ein

Debra Goddard aus London hatte als junge Frau auf einem Flohmarkt einen Ring mit einem vermeintlichen "Glasstein" gekauft. Doch der entpuppte sich als Diamant.

Debra Goddard saß viele Jahre auf einem Vermögen - ohne es zu wissen.

33 Jahre ist es her, dass die Londonerin einen Ring auf einem Flohmarkt erstanden hat. Zehn Pfund, umgerechnet elf Euro, hat sie damals dafür bezahlt.

Erst drei Jahrzehnte später kramte die Londonerin das Schmuckstück wieder aus der Schatulle. Ein Verwandter hatte ihre Mutter um all ihre Ersparnisse gebracht. Um sie finanziell ein wenig zu unterstützen, wollte die Tochter ein paar Sachen verkaufen, berichtet die Zeitung The Sun.

"Als ich zum Juwelier ging, wäre er beinahe in Ohnmacht gefallen", zitiert die Zeitung Goddard. "Er sagte: Weißt du, was das ist? Es ist ein Diamant!". Die ganze Nacht hätte sie daraufhin wachgesessen und den Juwel mit seinen 26,27 Karat betrachtet.

A CASH-strapped mum paid £10 for a boot sale “glass” ring — but it was a £740,000 diamond.

