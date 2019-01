Flucht vor eigener Familie: 18-Jährige aus Saudi-Arabien sitzt in Thailand fest

Die 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun wurde in Saudi-Arabien eigenen Angaben nach mit dem Tode bedroht und flüchtete vor der eigenen Familie.

Ihre Familie hat sie eigenen Angaben nach dazu getrieben, ihr Heimatland Saudi-Arabien zu verlassen. Wie es aussieht, hat der Fluchtversuch der 18-jährigen Rahaf Mohammed al-Kunun wenig Chancen auf Erfolg. Trotz Protesten von Menschenrechtlern und internationaler Sorgen will Thailand die 18-jährige Frau aus Saudi-Arabien zu ihrer Familie zurückschicken. Die junge Frau wurde auf dem Flughafen von Bangkok an der Weiterreise nach Australien gehindert, wo sie nach eigenen Angaben aus Sorge um ihr persönliches Schicksal einen Asylantrag stellen wollte. Nach Angaben der thailändischen Einwanderungsbehörde vom Montag soll sie nun aber den Rückflug antreten müssen.

Rahaf just send me this, she just want you to make sure she is on the hotel and she still needs help and protection. pic.twitter.com/xxs61JIfhP