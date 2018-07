Flüchtling aus Gambia ertrinkt im Rhein

vor 52 Min.

Ein 22-jähriger Flüchtling aus Gambia ist am Montagabend vermutlich beim Schwimmen im Rhein ertrunken. Die Polizei rät vom Schwimmen im Rhein dringend ab.

Beim Schwimmen im Rhein an der deutsch-französischen Grenze ist ein 22 Jahre alter Flüchtling vermutlich ertrunken. Der Mann schwamm bei Weil am Rhein von Frankreich aus zum deutschen Ufer und ging plötzlich unter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine Begleiter, die zu Fuß über eine Rheinbrücke gingen, wurden Zeugen des Unglücks am Montagabend. Von dem Mann fehle jede Spur, sagte ein Polizeisprecher. Es müsse vom Tod des 22-Jährigen aus Gambia ausgegangen werden.

Schiffsverkehr wurde zeitweise gestoppt

An der Suche nach ihm beteiligten sich Helfer aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein wurde zeitweise gestoppt. Die Polizei rät vom Schwimmen im Rhein wegen der Strömungen in dem Fluss sowie wegen des Schiffsverkehrs dringend ab. Regelmäßig komme es zu Unglücken, sagte ein Sprecher. Der Rhein berge Gefahren, die ihn zum Schwimmen ungeeignet machten. Selbst in Ufernähe seien die Strömungen sehr stark. Zum Schwimmen und Baden sollte er nur an beaufsichtigten Stellen genutzt werden. (dpa)

