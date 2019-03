16:55 Uhr

Flug von London nach Düsseldorf landet irrtümlich in Schottland

Die Passagiere an Bord einer British-Airways-Maschine müssen erstaunt gewesen sein, als sie merkten, dass sie in Schottland statt in Deutschland gelandet waren.

Falsche Richtung: Eine British-Airways-Maschine aus London ist am Montag wegen einer Verwechslung von Flugplänen nach Edinburgh statt nach Düsseldorf geflogen. Der Fehler sei erst aufgefallen, als die Besatzung zur Landung in der schottischen Stadt "Willkommen in Edinburgh" durchgesagt habe, berichtete die BBC.

Der deutsche Leasing- und Charterfluganbieter WDL Aviation, der den Flug im Auftrag der BA durchgeführt hatte, bestätigte den Fehler. Die Sicherheit der Passagiere sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Man werde untersuchen, wie es zu der Verwechslung kommen konnte, sagte ein Sprecher des Unternehmens, das am Flughafen Köln/Bonn sitzt.

British-Airways-Maschine fliegt nach Edinburgh statt nach Düsseldorf

British Airways hatte zunächst via Twitter mitgeteilt, der Flug sei aus unbekannten Gründen nach Edinburgh "umgeleitet" worden. Später teilte BA mit, man habe sich bei allen Passagieren entschuldigt und werde sie noch einzeln ansprechen. Von der schottischen Stadt aus flog die Maschine mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung nach Düsseldorf. Flug BA 3271 sei dort gegen 13 Uhr gelandet, sagte ein Düsseldorfer Flughafensprecher.

Über Twitter beschwerte sich ein Passagier: "Ich glaube nicht, dass hier irgendwer eine Überraschungsreise gebucht hat", schrieb der Passagier ironisch. Laut dem BBC-Bericht hatte der Pilot alle Passagiere in Edinburgh gebeten aufzuzeigen, wenn sie nach Düsseldorf wollten. Alle hätten die Hand gehoben. (dpa)

