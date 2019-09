vor 16 Min.

Flughafen München: Terminal 1 wegen Panne gesperrt

Ein Unbekannter soll unberechtigt in den Sicherheitsbereich in Terminal 1 gelangt sein. Das Terminal am Flughafen München wurde teils gesperrt.

Am Flughafen München sind am Freitagmorgen Teile des Terminal 1 gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei, war der Sperrung eine Sicherheitspanne vorausgegangen. Ein Reisender sei unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und in den Sicherheitsbereich in Terminal 1 gelangt. Die Abflüge im betroffenen Bereich - den Modulen B und C - wurden gestoppt. Wie viele Flüge von der Sperrung des Terminals betroffen sind, ist noch unklar.

Flughafen München: Panne an Terminal 1

Ein Reisender ist am @muc_airport unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gelangt. Wir haben die Module B und C gesperrt. Weitere Maßnahmen folgen. *MUC — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) September 13, 2019

Die Bundespolizei will den Abflugbereich teilweise räumen, wie ein Sprecher sagte. Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen.

Vom Flughafen München aus gelangen Passagiere an 264 Ziele in 74 Ländern. Der Airport zählte im vergangenen Jahr mehr als 46 Millionen Fluggäste und etwa 413.000 Flüge. (AZ)

