vor 41 Min.

Flugzeugabsturz in Frankreich: Zwei deutsche Todesopfer Panorama

In Frankreich ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei kamen zwei Deutsche ums Leben.

Bei dem Absturz eines Flugzeugs in den französischen Alpen sind zwei deutsche Insassen ums Leben gekommen. Das Wrack wurde am Donnerstag gefunden.

Zwei Deutsche sind in den französischen Alpen mit ihrem Leichtflugzeug tödlich verunglückt. Ihre leblosen Körper und das Wrack des Zweisitzers wurden am Donnerstag bei der Gemeinde Bourg-Saint-Maurice südlich des Mont Blanc gefunden, wie die Präfektur mitteilte. Der Unfall unweit der italienischen Grenze ereignete bereits am Mittwochabend.

Flugzeugabsturz in Frankreich: Zwei Deutsche sterben in den Alpen

Rettungskräfte hatten mit Hubschraubern nach dem verschwundenen Kleinflugzeug gesucht. Wie es zu dem Unglück kam, blieb zunächst offen. Die Behörden setzten vier Hubschrauber und insgesamt 30 Sicherheitskräfte und Retter ein, um das verunglückte Flugzeug zu finden.

Die Suche wurde in der Nacht unterbrochen. Über die Herkunft der Opfer machte die Behörde auch auf Nachfrage keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft ermittele, hieß es. Zur Ursache des Absturzes hat die Polizei Untersuchungen in die Wege geleitet.

Absturz über Alpen Frankreichs forderte 2016 schon zwei deutsche Todesopfer

Nicht weit von der Absturzstelle entfernt kamen im Jahr 2016 zwei Deutsche in einem Sportflugzeug ums Leben. Das Flugzeug sei damals auf dem Weg von Dortmund nach Albertville im Département Savoie gewesen, so die Berichte. Nach einem Alarm hatten Retter das Flugzeugwrack im Massif des Bauges nordöstlich von Chambéry gefunden.

Dramatisch war auch das Unglück über einem Flugplatz im niedersächsischen Melle: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs starben am 11. August dieses Jahres ein 74-jähriger Pilot und seine 14-jährige Enkelin.

Kurz nach dem Start sei der Ultraleichtflieger auf eine Landstraße gekracht und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben aus Fliegerkreisen befand sich das Flugzeug im Querabflug von dem Platz - also kurz vor dem Verlassen der Platzrunde.

(AZ/AFP/dpa)

