Die Höhle der Löwen, Folge 10: Produkte und Gründer heute mit Evertree

"Die Höhle der Löwen" 2021 ist aktuell mit neuen Folgen im TV zu sehen. Hier in unserer Vorschau zu Folge 10 heute Abend stellen wir Ihnen die Gründer und Produkte vor.

" Die Höhle der Löwen" ist derzeit mit Staffel 9 bei Vox im TV zu sehen. Judith Williams, Ralf Dpmmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Nils Glagau und Georg Kofler suchen wieder nach innovativen Produktideen.

In Folge 10 vom heutigen Abend erwartet Sie unter anderem ein trauriges Thema: der Tod. Dass die Erinnerung an verstorbene Personen schnell verloren geht, wollen Andreas und Helena Hohnke verhindern. Deshalb haben sie ein Produkt entwickelt, das dem vorbeugen soll: eine nachhaltige und biologisch abbaubare Urne, aus der ein Baum wachsen kann. Diese gibt es in zwei Ausführungen: für Mensch und Tier.

Auch Christian Schanz und Alex Kosuch versuchen heute ihr Glück bei den Löwen. Die beiden stellen einen diebstahlsicheren Geldbeutel vor, der direkt an die Haut angebracht wird. So soll es für Langfinger schwieriger sein, Wertgegenstände wie Geld oder Schlüssel zu stehlen. Ob sie die Löwen überzeugen können?

Welche Produkte und Gründer Sie außerdem heute Abend in Folge 10 erwarten, zeigen wir Ihnen hier in unserem Artikel.

Vorschau zu "Die Höhle der Löwen": Gründer und Produkte heute in Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von "Die Höhle der Löwen" läuft am 24.5.2021 um 20.15 Uhr auf Vox.

Gründer und Produkte

Produkt 1: "Evertree" von Andreas und Helena Hohnke. Die beiden Düsseldorfer stellen nachhaltige Urnen für Mensch und Tier her, aus denen Bäume wachsen, um so die Erinnerung an die Verstorbenen aufrecht zu erhalten. Sie suchen 75.000 Euro für 33 Prozent Firmenanteile von den Löwen.

Produkt 2: "The Makery" von Jasper Kolb. Der Berliner bietet Kurse rund um das Thema Handgemachtes und Basteln an. Bei den Workshops, die für Geburtstage, Firmenevents o.ä. gebucht werden können drehen sich vor allem um Malen, Basteln, Gestalten, Kochen, Naturkosmetik ui.v.m.. Der Gründer möchte 250.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile.

Produkt 3: "bodywallet" von Christian Schranz und Alex Kosuch. Die beiden haben ein Körper-Portemonnaie entwickelt, das per Klebestreifen direkt an der Haut angebracht wird. So sollen die Wertgegenstände wie Schlüssel oder Geld besser vor Diebstahl geschützt werden. Für 10 Prozent ihrer Firmenanteile wollen die Gründer 100.000 Euro Kapital.

Produkt 4: "Hardcork" von Rouven Brauers und Alexander Gebler. Die Hannoveraner haben Skateboards mit einem Hartstoff-Verbund aus Kork entwickelt, deren Aufbau der Struktur von Knochen ähnelt. So werden die Boards wasserfest und nachhaltig gemacht. Für 20 Prozent der Firmenanteile wollen die beiden Gründer 1.000.000 Euro von den Löwen.

Produkt 5: "Summer Saver" von Denise Hahn. Um - wie sie es nennt - jeder Frau den Sommer zu retten, hat sie einen Anti-Wundreib-Stick für Oberschenkel, BH-Konturen und Fußrücken entwickelt. So sollen wund geriebene Stellen gepflegt werden. Die Hannoveranerin möchte für 15 Prozent Firmenanteile 250.000 Euro von den Löwen.

