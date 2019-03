vor 49 Min.

Folge 2 von "Temptation Island" 2019 gestern: Erste Dates auf der Insel der Versuchung

Von nun an testen vier Paare bei "Temptation Island" 2019 ihre Treue. In Folge 2 gestern verbrachten die vergebenen Kandidaten die ersten Dates mit den Singles.

Am vergangenen Mittwochabend startete die neue Reality-Show "Temptation Island". Vor einer traumhaften Kulisse stellen vier Paare ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 2: Wellness-Date für Lisa und Oli

Bei "Temptation Island" gab es gestern Abend erste intime Dates: Lisa verbrachte den Nachmittag mit Oli - inklusive Massage, Gesichtsmaske und einem gemeinsamen Sonnenuntergang am Strand. Bei der Massage ging der 26-jährige Single Oliver auf Tuchfühlung und startete erste Annäherungsversuche. Flugbegleiterin Lisa schien das Date ebenfalls sehr genossen zu haben: „Das war das lustigste Date, das ich jemals hatte.“, gestand sie anschließend.

Tabea mach Janis pikanten Vorschlag in Folge 2 von "Temptation Island" 2019

Tabea hingegen ging bei bei ihren Annäherungsversuchen weniger subtil vor und stellte Janis direkt eine herausfordernde Fage: „Hast du es denn schon mal ausprobiert mit zwei Freundinnen?“, wollte die Blondine wissen. Sichtlich irritiert antwortete Janis kurz und knapp "Nein.", was Tabea jedoch nicht abzuschrecken schien.

Bereits am nächsten Tag verbrachten die beiden zusammen Zeit bei einem Date auf einer einsamen Insel. Schon vorab betonte Tabea, dass sie erneut in die Offensive gehen möchte: „Ich werde auf jeden Fall einen super Tag mit ihm haben, sodass er sich gar nicht mehr an seine Freundin erinnert. Mal schauen, wie weit ich gehen kann". Doch auch während des Dates zeigte sich der vergebene Janis kaum beeindruckt. „Die Annäherungsversuche von Tabea hab’ ich auch bemerkt. Dazu sag’ ich gar nichts.“ kommentierte er anschließend beiläufig.

"Temptation Island" 2019: Pärchen können sehen, was der Partner macht

Bereits zu Beginn wurden die vier Pärchen voneinander getrennt. Fortan bewohnen sie unterschiedliche Villen, in denen sie permanent von den jeweils elf Single-Männern und Single-Frauen umgeben sind. Unter den Teilnehmern von "Temptation Island" befinden sich auch einige bekannte Gesichter, die bereits in Formaten wie "Der Bachelor", "Take me out" oder "Love Island" zu sehen waren. In regelmäßigen Abständen können die Pärchen sehen, was der Partner in der anderen Villa erlebt.

Die nächste Folge von "Temptation Island" 2019 sehen Zuschauer am Sonntagabend, 17. März, um 23 Uhr auf RTL. (AZ)

