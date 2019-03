08:43 Uhr

Folge 3 von "Temptation Island" 2019: Anastasiya erhitzt die Gemüter

Auch in Folge 3 von "Temptation Island" wurde klar: Die Versuchungen sind groß. Vor allem Salvatore Vassallo machte seiner Freundin Christina gestern Sorgen.

Vor zwei Wochen startete die neue Reality-Show "Temptation Island" auf RTL. Vor einer traumhaften Kulisse stellen vier Paare ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 3: Zwei neue Kandidatinnen sorgen für Unruhe

Folge 3 wurde für die vergebenen Männer zu einer besonderen Herausforderung: Zwei neue Single-Kandidatinnen bezogen in die Villa. Die 30-jährige Anastasiya wurde in Folge 1 als "gefährlichste Versuchung" geblockt. Gestern kehrte sie aber zurück in die Villa - und sie war nicht allein. Mit ihr zusammen kam Single Sabrina (28) in die Show.

"Temptation Island" 2019, Folge 3: Anastasiya erhitzt die Gemüter

Der Einzug von Anastasiya sorgte besonders bei Christina und Salvatore für Aufregung. Der 25-Jährige hatte seine Freundin Christina bereits in der Auftaktfolge zum Weinen gebracht, nachdem sie Bilder von Salvatore bei seinem ersten Date gesehen hatte, bei dem er sich von Single-Kandidatin Maryana Matsura massieren ließ. Und auch von Anastasiya scheint er nicht abgeneigt zu sein: „Sie ist auf jeden Fall eine attraktive Frau. Und die nächsten Tage mit ihr werden auf jeden Fall angenehmer – wenn man sich mal sonnt oder so. Sie hat auf jeden Fall den besten Body hier.“

Viel nackte Haut auf der Pool-Party in Folge 3

Auch im Pool ging es gestern wieder heiß her. Dabei machte Anastasiya keinen Hehl daraus, dass sie ein Auge auf Salvatore geworfen hat: „Ich glaube, den Salvatore kann man sehr leicht knacken … Und seine Freundin ist auch nicht gerade die Hübscheste.“ Der Meinung ist auch Single-Kandidatin Vasi Muharem. Auch sie glaubt, dass Salvatore der Erste ist, der fremdgehen wird.

Als seine Freundin Christina die Aufnahmen anschließend sieht, gibt es kein Halten mehr: „Das ist so eine Bratze! Tut mir leid, Leute. Aber ich muss gerade so reden, denn die ist echt ekelhaft“.

Ob Salvatore treu bleibt oder der Versuchung nachgibt, können Zuschauer in der nächsten Folge "Temptation Island", am 24.03. um 22.15 auf RTL sehen. (AZ)

