Folge 3 von "Temptation Island" 2019: Wird Salvatore untreu?

Nach den ersten beiden Folgen von "Temptation Island" ist klar: Die Versuchungen sind groß. Vor allem Salvatore Vassallo macht seiner Freundin Christina Sorgen.

Vor zwei Wochen startete die neue Reality-Show "Temptation Island" auf RTL. Vor einer traumhaften Kulisse stellen vier Paare ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 3: Zwei neue Kandidatinnen sorgen für Unruhe

Folge 3 wird für die vergebenen Männer zu einer besonderen Herausforderung: Zwei neue Single-Kandidatinnen kommen in die Villa. Die 30-jährige Anastasiya wurde in Folge 1 als "gefährlichste Versuchung" geblockt. Heute kehrt sie aber zurück in die Villa - und sie ist nicht allein. Mit ihr zusammen kommt Single Sabrina (28) in die Show. Wie die Männer wohl auf die attraktive Blondine reagieren werden? Die vergebenen Frauen werden sich vermutlich nicht besonders über die zusätzliche Konkurrenz bei den Single-Ladies freuen.

"Temptation Island" 2019, Folge 3: Geht Salvatore fremd?

Der 25-Jährige hatte seine Freundin Christina bereits in der Auftaktfolge zum Weinen gebracht, nachdem sie Bilder von Salvatore bei seinem ersten Date gesehen hatte, bei dem er sich von Single-Kandidatin Maryana Matsura massieren ließ. Heute muss sie sich ein neues Video von ihrem Freund bei einem Date anschauen - und befürchtet das Schlimmste: "Gott, was wird heute kommen?", fragt sie in die Kamera. Grund zur Sorge hat sie scheinbar zurecht: Single-Kandidatin Vasi Muharem glaubt, dass Salvatore der erste Kandidat ist, der fremd geht.

Pool-Party und viel nackte Haut auf RTL

Die RTL-Vorschau auf Folge 3 zeigt, dass es im Pool wieder heiß her geht. Und auch in der Frauenvilla versuchen die Jungs alles, um die Mädels zu beeindrucken. Ein exklusives Video von RTL zeigt sie bei einer Jam-Session. Mit selbstgebauten Instrumenten aus Gläsern, Flaschen und Gartenstühlen zeigen sie den Frauen ihr musikalisches Talent. Lena zeigt sich begeistert von der Einlage: "Das fand ich schon richtig Hammer. Hätte ich niemals mit gerechnet!". Wie weit sie bei den anderen Kandidatinnen damit kommen, sehen Sie heute Abend ab 22.35 Uhr auf RTL. (AZ)

