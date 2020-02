09:34 Uhr

Folge 4 von GNTM 2020 heute am 20.2.20: Die Models beweisen Mut - als Superheldinnen

GNTM 2020 läuft heute am 20.2.20 mit Folge 4 auf ProSieben: Die Models müssen bei einem Fotoshooting als Superhelden Mut beweisen. Die Vorschau zur aktuellen Folge.

GNTM 2020, Vorschau zu Folge 4 heute am 20.2.20: Beim Action-Shooting müssen die Models als Superheldinnen Mut beweisen - und Stunts absolvieren.

Folge 4 von GNTM 2020 hat es heute in sich: Nach dem Nackt-Fotoshooting am Strand von Costa Rica wird es dieses Mal erneut heiß - aber auf andere Weise: Die Models müssen sich auf dem Catwalk von ihrer mutigen Seite zeigen - unter anderem stehen Stunt-Fotos auf dem Programm.

GNTM 2020 heute am 20.2.20: Welche Models fliehen vor Angst aus der Show? Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge:

Folge 4 von "Germany's next Topmodel" läuft heute am Donnerstag, 20.2.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Nach den Nackt-Fotos am Strand gibt es heute am 20.2.20 einen harten Schnitt: Heidi Klum und ihr Gastjuroren-Duo "The Blonds" schicken die Models auf den Laufsteg zurück - allerdings auf einen der gefährlichen Sorte. Neben eigenen Stunts müssen sich die Frauen auch inmitten einer Moto-Cross-Show präsentieren und dabei möglichst unbeeindruckt wirken.

Dabei haben die Nachwuchs-Models nur drei Versuche für die Action-Shots. Disziplin ist also gefragt. Trainiert wird für den entscheidenden Stunt auf dem Trampolin - doch schon dort sind einige der Damen nicht mutig genug. Wer darf mit nach Los Angeles - und für wen endet die Reise in Costa Rica? Das erfahren Fans der Show heute am 20.2.20 bei GNTM 2020, Folge 4.

Germany's next Topmodel 2020: Hier lesen Sie alle Infos zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

(dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen