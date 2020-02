vor 32 Min.

Folge 6 von "Big Brother" 2020: Die Kandidaten

Wir stellen die Kandidaten von Big Brother 2020 vor. Die Bewohner lassen sich per App bewerten - und müssen bei schlechter Bewertung auch die Bereiche wechseln.

An "Big Brother" 2020 nehmen 14 Kandidaten teil. Wer sind die Bewohner von Glas- und Blockhaus? Wir geben den Überblick. Dazu alle Infos zu den Kandidaten.

Bei " Big Brother" 2020 werden 14 Kandidaten rund um die Uhr überwacht - auch in Folge 6 am 17.2.2020. In den vergangenen Jahren war das Format nur mit Promis zu sehen, nun ziehen wieder "Normalos" als Teilnehmer zusammen. Die Sendung wird 100 Tage lang laufen, wobei montags bis freitags Zusammenfassungen der Ereignisse im TV auf Sat.1 zu sehen sind.

Im diesem Artikel stellen wir die "Big Brother"-Kandidaten 2020 vor. Zuschauer haben die Möglichkeit, die Bewohner über eine App mit Sternen zu bewerten - ein Vorgehen, für das Sat.1 durchaus viel Kritik bekommen hat. Der Sender verteidigte sich mit dem Argument, dass das Format schon immer ein Sozialexperiment gewesen sei.

Big Brother 2020: Kandidaten im Überblick - diese Teilnehmer sind die Bewohner

Zum Start von "Big Brother" 2020 hat Sat.1 nun auch Bilder zu den Kandidaten veröffentlicht. Das sind die Bewohner im Überblick:

Cathleen (38): Ambulante Pflegekraft aus Baden-Württemberg

Cathleen aus Baden-Württemberg. Bild: Sat.1

Cedric (26): Mitarbeiter bei einem Sicherheitsdienst aus Rheinland-Pfalz

Cedric aus Rheinland-Pfalz. Bild: Sat.1

Mareike (37): Inhaberin von zwei Tauchschulen aus Spanien

Mareike aus Maspalomas/Spanien. Bild: Sat.1

Mac (33): Marketing-Manager und Start-Up-Gründer aus Österreich

Mac aus Wien/Österreich. Bild: Sat.1

Maria (35): Kundenberaterin in einer Eventagentur aus Hessen

Maria aus Hessen. Bild: Sat.1

René (44): Kung-Fu-Lehrer und Gesundheitscoach aus Bayern

René aus Bayern. Bild: Sat.1

Denny (32): Profiboxer aus Brandenburg

Denny aus Brandenburg. Bild: Sat.1

Gina (19): Kellnerin aus Bayern

Gina aus Bayern. Bild: Sat.1

Vanessa (26): Technisch versierte Verkäuferin aus Schleswig-Holstein

Vanessa aus Schleswig-Holstein. Bild: Sat.1

Philipp (30): Eventmanager aus Nordrhein-Westfalen

Philipp aus Nordrhein-Westfalen. Bild: Sat.1

Patrick (30): Trauredner aus Niedersachsen

Patrick (Spitzname Pat) aus Niedersachsen. Bild: Sat.1

Tim (21): Student aus Nordrhein-Westfalen

Tim aus Nordrhein-Westfalen. Bild: Sat.1

Michelle (26): Altenpflegerin aus Nordrhein-Westfalen

Michelle aus Nordrhein-Westfalen. Bild: Sat.1

Rebecca (21): Studentin aus Nordrhein-Westfalen

Rebecca aus Nordrhein-Westfalen. Bild: Sat.1

Big-Brother-Kandidaten 2020: Bewohner bewerten

Sat.1 setzt bei der neuen Staffel auf das Konzept, dass die Zuschauer die Kandidaten bewerten können. Dafür muss die App des Senders heruntergeladen werden. Außerdem ist eine laut Sat.1 kostenlose Registrierung für 7Pass nötig.

In der App kann jeder Zuschauer eine Sterne-Bewertung von 1 bis 5 abgeben. Dafür soll aber auch der eigene Name angegeben werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Bewertung mit einem Kommentar zu verbinden. Mehr Informationen zur App und den Download gibt es hier auf der offiziellen Seite.

