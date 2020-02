vor 21 Min.

"Followers": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Im Februar startet die neue Serie "Followers" auf Netflix. Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen die Serie hat und was die Handlung ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Ende Februar ist es soweit, dann erscheint die neue Drama-Serie "Followers" auf Netflix. Um was es in der japanischen Serie geht, wer mitspielt und wann sie genau startet, lesen Sie in unserer Übersicht.

Das ist die Handlung von "Followers"

Followers ist eine japanische Dramaserie. Die Handlung folgt zwei jungen Frauen in Tokyo, deren Leben durch die Social Media und dem Drang nach Ruhm beeinflusst wird. Rimi Nara will eine angesagte Fotografin in Tokyo werden. Ihr Weg kreuzt sich mit der Nachwuchsschauspielerin Natsume Hyakuta, die großen Ruhm erlangen will. Einen ersten Karrierepush erhält sie durch ein freizügiges Foto auf Instagram. Rimi und Natsume müssen jedoch bald erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, sich seine Träume zu erfüllen.

"Followers": Wann ist der Start? Wie viele Folgen hat die Serie?

Am Donnerstag, 27. Februar, ist der "Followers" auf Netflix abrufbar. Die erste Staffel wird neun Folgen haben. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist noch nicht bekannt.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler von "Followers"

Die japanische Drama-Serie wird von Regisseur Mika Ninagawa realisiert. Das sind die Schauspieler die in der Serie mitspielen:

Miki Nakatani: Rimi Nara

Elaiza Ikeda: Natsume Hyakuta

Mari Natsuki

Yuka Itaya

Mika Nakashima

Shûhei Uesugi

Nobuaki Kaneko

Der Trailer von "Followers"

Leider gibt es ausschließlich Trailer von "Followers" auf japanisch - dafür aber einen Trailer mit deutschen Untertiteln. Sie können ihn unten anschauen. (AZ)

