For Life, Staffel 2: Sky-Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

Demnächst geht Staffel 2 von "For Life" bei Sky Ticket und Sky Q an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Staffel 2 von "For Life" startet demnächst bei Sky Ticket und Sky Q. Die Serie basiert auf der wahren Geschichte von Isaac Wright Jr., der 1991 in New Jersey von einem Gericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Während seiner Inhaftierung versucht er als Rechtsassistent nicht nur seine eigene, sondern auch die Unschuld vieler seiner Mithäftlinge zu beweisen. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und die Schauspieler im Cast haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zur Serie.

"For Life", Staffel 2: Sky-Start

Staffel 2 des Anwaltsdramas wird ab dem 24. Februar 2021 auf Abruf bei Sky Ticket und Sky Q zur Verfügung stehen und darüber hinaus immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic im TV zu sehen sein. Verantwortlich für die Umsetzung der wahren Begebenheiten in das Serien-Format ist Hank Steinberg, aus dessen Feder unter anderem auch die erfolgreiche Krimi-Serie "Without a Trace" stammt.

"For Life", Staffel 2: Folgen

Staffel 2 von "For Life" umfasst insgesamt zehn Folgen, die jeweils etwa 45 Minuten dauern. Die deutschen Titel der einzelnen Episoden sind noch nicht bekannt. Bisher wurden nur die englischen Original-Titel der ersten fünf Folgen veröffentlicht. Wir liefern die deutschen Episodentitel nach, sobald die Infos verfügbar sind.

Folge 1: "Never Stop Fighting"

Folge 2: "Homecoming"

Folge 3: "The Necessity Defense"

Folge 4: "Time To Move Forward"

Folge 5: "Collars for Dollars"

Handlung von "For Life": Worum geht es in der Serie

In Staffel 1 wird Nachtclubbesitzer Aaron Wallace im Rahmen einer Drogenrazzia festgenommen und kurz darauf verurteilt. Im Gefängnis studiert er Gesetzestexte mit dem Ziel eines Tages Anwalt werden zu können, um seine Unschuld zu beweisen. Wallace hilft jedoch auch seinen Mithäftlingen, die teilweise auch unschuldig verurteilt wurden und auf der Suche nach Gerechtigkeit sind.

Am Ende der ersten Staffel schafft es Wallace seine Verurteilung aufzuheben und wird aus dem Gefängnis entlassen. Doch auch das neue Leben in Freiheit stellt ihn vor Herausforderungen: Die Beziehung zu seiner Frau ist angespannt und es fällt ihm schwer sich wieder in das Familienleben einzufinden. Beruflich beschäftigt er sich mit dem Fall seines ehemaligen Mithäftlings Jamal.

Besetzung von "For Life": Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Hauptdarsteller von "For Life" im Überblick. Produziert wird die Serie unter anderem von Curtis "50 Cent" Jackson, der seit 2005 als Schauspieler und Produzent an zahlreichen Film- und Serienprojekten mitgewirkt hat.

Nicholas Pinnock als Aaron Wallace

als Indira Varma als Safiya Masry

Joy Bryant als Marie Wallace

als Marie Wallace Mary Stuart Masterson als Anya Harrison

Dorian Crossmond Missick als Jamal Bishop

Bishop Tyla Harris als Jasmine Wallace

Glenn Fleshler als Frank Foster

Boris McGiver als Glen Maskins

Timothy Busfield als Henry Roswell

Trailer zu Staffel 2 von "For Life"

Ein deutscher Trailer zur zweiten Staffel wurde bisher noch nicht veröffentlich. Hier können Sie sich den Trailer im englischen O-Ton ansehen:

