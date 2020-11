vor 33 Min.

Formel-1 2020, Großer Preis der Türkei in Istanbul: Termine, Zeitplan, Live-TV, Datum, Uhrzeit, Strecke heute am 14.11.20

Schnellster beim ersten Trainingstag in Istanbul: Max Verstappen. Formel-1 2020 - GP der Türkei in Istanbul: Termine, Zeitplan, Live-TV, Datum, Uhrzeit und Strecke.

Großer Preis der Türkei in Istanbul bei der Formel-1 2020: Zeitplan, TV-Termine, Datum und Uhrzeit - hier finden Sie die Infos zu Rennen, Qualifying und Training. Wo gibt es die Übertragung im Live-TV und Stream?

Von Claus Holscher

In der Formel-1 ist 2020 durch die Folgen der Corona-Krise alles ein bisschen anders. Auch der Rennkalender musste geändert werden. Zum Programm gehört dabei der Große Preis der Türkei in Istanbul. Der GP kehrt damit nach fast zehnjähriger Pause an den Bosporus zurück.

In diesem Artikel finden Sie die Informationen zum GP der Türkei bei der Formel-1 2020. Wir informieren zuerst über Datum, Uhrzeit und Strecke, listen dann Zeitplan und Termine auf und liefern danach die Infos über die Übertragung im Live-TV und Stream.

Formel-1 2020 in Istanbul/Türkei: Datum, Uhrzeit und Strecke

Hier bekommen Sie die grundlegenden Infos zum Rennen in Istanbul in der Übersicht:

Rennen: Großer Preis der Türkei

Datum : 15. November 2020

15. November 2020 Uhrzeit : 13.10 Uhr (Lokalzeit Türkei )

13.10 Uhr (Lokalzeit ) Zeitverschiebung (Winter): in Deutschland -2 Stunden

in -2 Stunden Strecke: Istanbul Park Circuit

Park Circuit Streckenlänge: 5,338 Kilometer

5,338 Kilometer Übertragung: Live im TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW, SkyGo und F1 TV Pro

Formel-1 2020 - Großer Preis der Türkei in Istanbul: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Das Formel-1-Rennen in der Türkei findet also am 15. November 2020 ab 11.10 Uhr statt. Davor lassen sich dreimal Training und das Qualifying verfolgen. Wann findet was statt? Hier finden Sie alle Termine im Zeitplan (jeweils lokale Zeit in Deutschland):

1. Training: Freitag, 13. November 2020, ab 9 Uhr

2. Training: Freitag, 13. November 2020, ab 13 Uhr

3. Training: Samstag, 14. November 2020, ab 10 Uhr

Qualifying: Samstag, 14. November 2020, ab 13 Uhr

Rennen: Sonntag, 15. November 2020, ab 11.10 Uhr

GP der Türkei bei der Formel-1: Übertragung im Live-TV und Stream - Rennen und Quali gratis im Free-TV auf RTL

Bei der Übertragung der Formel-1 mischen mehrere Anbieter mit. Wer kostenpflichtig den Pay-TV-Sender Sky oder den Bezahl-Dienst F1 TV Pro abonniert hat, kann dort alles verfolgen. Im Free-TV zeigt RTL Qualifying und Rennen. Beim Training waren zumindest das erste und zweite im Fernsehen über ntv beziehungsweise im Stream über ntv.de kostenlos zu sehen.

Welcher Sender zeigt beim GP der Türkei was? Hier geben wir einen Überblick:

1. Training (13.11.20, 9 Uhr): im TV auf Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

auf Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 Pro 2. Training (13.11.20, 13 Uhr): im TV auf ntv und Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

auf ntv und Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 Pro 3. Training (14.11.20, 10 Uhr): im TV auf Sky, im Stream auf F1 TV Pro

Qualifying (14.11.20, 13 Uhr): im TV auf RTL oder Sky, im Stream auf TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

Rennen (15.11.20, 11.10 Uhr): im TV auf RTL oder Sky, im Stream auf TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

Formel-1 in Istanbul: Die GP-Strecke ist ein alter Bekannter

Die Formel-1 2020 bringt ein Türkei-Comeback: Auf dem Istanbul Park Circuit gastierte die Formel 1 bereits von 2005 bis 2011. Das Rennen ist ein Notnagel inmitten der Coronavirus-Krise.

Die Strecke ist 5338 m lang und wird gegen den Uhrzeigersinn befahren. Sie besteht aus acht Links- und sechs Rechtskurven, wobei der Radius der engsten Kurve 15 m beträgt. Die längste der insgesamt vier Geraden ist 720 m lang. Die Streckenbreite beträgt am kleinsten Querschnitt 14 m und am größten 21,5 m. (AZ)

