Alle Infos zum Brasilien GP der Formel 1 2021: Zeitplan, Übertragung, Strecke

Ende Oktober macht die Formel 1 2021 beim GP von Brasilien in Sao Paulo halt. Hier finden Sie einen Zeitplan und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Anfang November läuft die Formel 1 2021 in Sao Paulo. Der GP von Brasilien wird live vom Autódromo José Carlos Pace übertragen - und zwar nicht nur von Sky, sondern auch von RTL. Der Große Preis von Brasilien ist damit eines von vier Rennen, das RTL im Free-TV zeigt. Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream - mitsamt Zeitplan und Datum.

Formel 1 2021 in Brasilien/Sao Paulo: Übertragung, Datum, Uhrzeit, Strecke - Infos im Überblick

Hier finden Sie alle Infos zur Formel 1 2021 in Brasilien im Überblick:

Rennen: Großer Preis von Brasilien

Datum: 7. November 2021

7. November 2021 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Strecke: Autódromo José Carlos Pace

Autódromo José Streckenlänge: 4.309 Kilometer

4.309 Kilometer Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky, Sky F1 Free-TV: RTL

Formel 1 2021 - Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying, Rennen

Die Uhrzeiten für Training, Qualifying und das Rennen stehen fest - können sich aber noch ändern. Hier sehen Sie die Infos im Überblick:

1. Training: Freitag, 5. November 2021, 15.30 Uhr (11.30 Uhr Ortszeit)

2. Training: Freitag, 5. November, 19.00 Uhr (15 Uhr Ortszeit)

3. Training: Samstag, 6. November, 16.00 Uhr (12 Uhr Ortszeit)

Qualifying: Samstag, 6. November, 16.00 Uhr (15 Uhr Ortszeit)

Rennen: Sonntag, 7. November, 18.00 Uhr (14 Uhr Ortszeit)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Übertragung des GP von Brasilien (Sao Paulo) live im TV und Stream - Formel 1 2021 im Free-TV

Mehr als 25 Jahre lang war die Formel 1 im Free-TV bei RTL zu sehen. Nun hat Sky aber die Rechte für die Übertragung. Die meisten Rennen werden damit nur noch im Pay-TV übertragen. RTL hat allerdings angekündigt noch zwei weitere Rennen in dieser Saison im Free-TV zu zeigen. Mit dazu gehört der Große Preis von Brasilien. Nach Angaben des Senders wird der GP von Brasilien in Kooperation mit Sky "exklusiv" im Free-TV zu sehen sein, falls sich die Termine im Rennkalender nicht mehr ändern. Ob RTL nur das Rennen, oder auch die Trainings und das Qualifying im Free-TV zeigt, steht noch nicht fest, wurde aber hier in der Übersicht unter Vorbehalt so eingetragen. Die Kooperation kam durch einen Sublizenvertrag zustande, den sich RTL gesichert hat.

Lesen Sie dazu auch

1. Training (5. November 2021, 15.30 Uhr): Im TV und im Stream auf RTL und TVNow; Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf und TVNow; Sky, Sky F1 2. Training (5. November, 19.00 Uhr ): Im TV und im Stream auf RTL und TVNow; Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf und TVNow; Sky, Sky F1 3. Training (6. November, 16.00 Uhr): Im TV und Stream auf RTL und TVNow; Sky, Sky Sport F1

und Stream auf und TVNow; Sky, Sky F1 Qualifying (6. November, 19.00 Uhr): Im TV und Stream auf RTL und TVNow; Sky, Sky Sport F1

und Stream auf und TVNow; Sky, Sky F1 Rennen (7. November, 18.00 Uhr): Im TV und Stream auf RTL und TVNow; Sky, Sky Sport F1

Das Datum und die Uhrzeiten können sich noch ändern. Der Artikel wird aber regelmäßig aktualisiert.

Formel 1 in den USA: Infos zur Strecke in Austin

Die Strecke Autódromo José Carlos Pace ist auch bekannt als "Interlagos" (zwischen den Seen), da die Strecke entlang von Wasser verläuft. Die Rennstrecke wurde 1940 als Rennkurs von Interlagos eröffnet. Nach mehreren Umbauten aufgrund von Sicherheitsrisiken wurde die modernisierte Strecke 1985 zum Autódromo José Carlos Pace umbenannt.

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Länge: 4.309 Kilometer

Distanz: 305.909 Kilometer

erster Grand Prix: 1973

Kurven: 15

Runden: 71

Streckenrekord: 1:10.540 Valtteri Bottas (2018)

Großer Preis von Brasilien: Das sind die bisherigen Gewinner in Sao Paulo

2014, 2015 und 2017 konnten mit Nico Rosberg und Sebastian Vettel zwei deutsche Fahrer den Sieg einfahren. Hier der Überblick:

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Foto: Tobias Hase/dpa

2014: Nico Rosberg

2015: Nico Rosberg

2016: Lewis Hamilton

2017: Sebastian Vettel

2018: Lewis Hamilton

2019: Max Verstappen

2020: abgesagt

(EJ)