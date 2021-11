Alle Infos zum Katar GP der Formel 1 2021: Zeitplan, Übertragung, Strecke

Im November macht die Formel 1 2021 beim GP von Katar in Losail halt. Hier finden Sie einen Zeitplan und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Die 20. Station der Formel 1 2021 befindet sich in Katar. Das Rennen finden auf dem Losail International Circuit und wird live im TV und Stream zu sehen sein. Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream - mitsamt Zeitplan und Datum.

Formel 1 2021 in Katar/Losail: Übertragung, Datum, Uhrzeit - alle Infos im Überblick

Hier finden Sie alle Infos zur Formel 1 2021 in Katar im Überblick:

Rennen: Großer Preis von Katar

Großer Preis von Datum: 21. November 2021

21. November 2021 Uhrzeit: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Strecke: Losail International Circuit

International Circuit Streckenlänge: 5,38 Kilometer

5,38 Kilometer Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky, Sky F1 Free-TV: -

Formel 1 2021 - Großer Preis von Katar: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying, Rennen

Laut formula1.com sehen die Uhrzeiten für Training, Qualifying und Rennen folgendermaßen aus:

1. Training: Freitag, 19. November 2021, 11.30 Uhr (13.30 Uhr Ortszeit)

2. Training: Freitag, 19. November, 15.00 Uhr (17 Uhr Ortszeit)

3. Training: Samstag, 20. November, 12.00 Uhr (14 Uhr Ortszeit)

Qualifying: Samstag, 20. November, 15.00 Uhr (17 Uhr Ortszeit)

Rennen: Sonntag, 21. November, 15.00 Uhr (17 Uhr Ortszeit)

Im Zeitplan der Formel 1 gab es in dieser Saison etliche Änderungen. Falls sich auch an der Austragung des Katar GP etwas ändert, werden Sie hier zeitnah informiert.

Übertragung des GP von Katar (Losail) live im TV und Stream - aber nicht im Free-TV

RTL hat die Formel 1 mehr als 25 Jahre lang im Free-TV übertragen. Das ist in dieser Saison nicht mehr der Fall. Da sich Sky die Recht für die Übertragung gesichert hat, ist die diesjährige Formel 1 hauptsächlich im Pay-TV zu sehen. In Kooperation mit Sky hat RTL aber vier Rennen ausgehandelt, die im Free-TV übertragen werden können. Der Grand Prix von Katar gehört nicht dazu. Zuletzt war das Rennen in Italien (Monza) bei RTL im Free-TV zu sehen. Geplant ist außerdem noch die Übertragung des GP von Saudi-Arabien in Dschidda.

Da die Termine für Rennen und Co. bereits feststehen, sind auch die Sendezeiten bereits geplant. Falls sich an den Terminen etwas ändert, werden Sie an dieser Stelle im Artikel informiert.

1. Training (19. November 2021, 11.30 Uhr): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 2. Training (19. November, 15.00 Uhr ): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 3. Training (20. November, 12.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Qualifying (20. November, 15.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Rennen (21. November, 15.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in Katar: Premiere auf der Strecke in Losail

Der Losail International Circuit befindet sich außerhalb Katars Hauptstadt Doha und wurde für den MotoGp im Jahr 2004 erstellt. 2021 macht die Formel 1 zum ersten Mal auf der Strecke in Katar halt. Ab 2023 gehört die Strecke wohl aber fest zum Formel 1 Programm, da Katar einen Zehnjahresvertrag unterschrieben hat.

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Länge: 5,38 Kilometer

Distanz: 306.66 Kilometer

erster Grand Prix: 2021

Kurven: 16

Runden: 57

