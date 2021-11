Alle Infos zum Mexiko Stadt GP der Formel 1 2021: Zeitplan, Übertragung, Strecke

Im Rahmen der Formel 1 2021 findet im November der Große Preis von Mexiko City statt. Hier finden Sie einen Zeitplan und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Die Formel 1 läuft seit dem 28. März 2021 und macht Anfang November in Mexiko Stadt halt - vorausgesetzt es ändert sich nichts mehr an den Terminen. Der Zeitplan sieht vor, dass die Trainings am 5. November starten. Augestragen wird der GP von Mexiko auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Im Jahr 2015 hat Nico Rosberg auf der Strecke einen Sieg eingefahren.

Falls Sie Infos zur Übertragung vom Großen Preis von Mexiko lesen möchten, werden Sie hier in diesem Artikel fündig.

Formel 1 2021 in Mexiko/Mexiko City: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - alle Infos

Alle Infos zur Formel 1 2021 in Mexiko sehen Sie hier aufgelistet:

Rennen: Großer Preis von Mexiko

Großer Preis von Datum: 7. November 2021

7. November 2021 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Distanz: 305,584 km

305,584 km Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky, Sky F1 Free-TV: Zusammenfassung auf Sky Sport News (etwa 30 Minuten)

Formel 1 2021 - Großer Preis von Mexiko: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die Uhrzeiten für Training, Qualifying und das Rennen stehen fest. Hier finden Sie die Infos dazu im Überblick:

1. Training: Freitag, 5. November 2021, 18.30 Uhr (11.30 Uhr Ortszeit)

2. Training: Freitag, 5. November 2021, 22.00 Uhr (15 Uhr Ortszeit)

3. Training: Samstag, 6. November 2021, 18.00 Uhr (11 Uhr Ortszeit)

6. November 2021, 18.00 Uhr (11 Uhr Ortszeit) Qualifying: Samstag, 6. November 2021, 21.00 Uhr (14 Uhr Ortszeit)

6. November 2021, 21.00 Uhr (14 Uhr Ortszeit) Rennen: Sonntag, 7. November 2021, 20.00 Uhr (13 Uhr Ortszeit)

Übertragung des GP von Mexiko live im TV und Stream - Formel 1 im November im Free-TV?

Da Sky nun die Rechte für die Übertragung der Formel 1 hält, werden die Rennen hauptsächlich im Pay-TV übertragen. In Kooperation mit Sky strahlt RTL die Rennen von Italien und Brasilien aus. Den Großen Preis von Mexiko sehen Sie also nur im Bezahlfernsehen bei Sky.

Hier finden Sie die Termine zur Übertragung des Mexiko-GP im Überblick:

1. Training (5. November 2021, 18.30 Uhr): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

2. Training (5. November 2021, 22.00 Uhr ): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

3. Training ( 6. November 2021, 18.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

6. November 2021, 18.00 Uhr): Im und Stream auf Sky, Sky F1 Qualifying ( 6. November 2021, 21.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

6. November 2021, 21.00 Uhr): Im und Stream auf Sky, Sky F1 Rennen (7. November 2021, 20.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Die Zeiten können sich eventuell noch ändern. Falls dies der Fall ist, werden Sie an dieser Stelle im Artikel informiert.

Formel 1 in Mexiko: Infos zur Strecke in Mexiko Stadt

Die Strecke wurde nach den Brüdern Pedro und Ricardo Rodríguez benannt. Die beiden waren erfolgreiche Autorennfahrer in den 60er Jahren. Am 1. November 1962 verunglückte Ricardo Rodríguez tödlich beim Großen Preis von Mexiko. Acht Jahre später wurde die Strecke dann wegen Sicherheitsmängeln geschlossen und erst 1986 nach einigen Umbauten wieder eröffnet.

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Distanz: 305,584 km

Runden: 71

Eröffnung: 1959

Kurven: 20

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 7

Großer Preis von Mexiko: Das sind die bisherigen Gewinner ab 2015

Hier sehen Sie alle Sieger der bisherigen Formel-1-Rennen in Mexiko:

2015: Nico Rosberg ( Mercedes )

( ) 2016: Lewis Hamilton ( Mercedes )

( ) 2017: Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

(Red Bull-TAG Heuer) 2018: Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

(Red Bull-TAG Heuer) 2019: Lewis Hamilton ( Mercedes )

( ) 2020: abgesagt

