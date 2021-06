Alle Infos zum Steiermark GP der Formel 1 2021: Zeitplan, Übertragung, Strecke

Die Formel 1 macht 2021 zweimal in Österreich Halt. Hier finden Sie alle Infos zum Grand Prix der Steiermark 2021 in Spielberg.

Der Steiermark GP 2021 findet ab heute in Spielberg auf dem Red Bull Ring statt. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung des Grand Prix der Steiermark live im TV und Stream mit einem Überblick zu Datum, Uhrzeit und Rennstrecke. Ist der Steiermark GP im Free-TV zu sehen? Warum gastiert die Formel 1 zweimal in Österreich in diesem Jahr? Hier finden Sie die Antworten.

Formel 1 2021 in Steiermark / Spielberg: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - alle Infos im Überblick

In Deutschland überträgt kein Sender das Rennen im Free-TV. Alle Infos zum Steiermark GP der Formel 1 2021 finden Sie hier im Überblick:

Rennen: Großer Preis der Steiermark 2021

Großer Preis der 2021 Datum: 27.06.2021

27.06.2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Zeitverschiebung: keine

keine Strecke: Red Bull Ring

Ring Streckenlänge: 4,318 km

4,318 km Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky und Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky und Sky Sport F1 Free-TV: vmtl. Zusammenfassung auf Sky Sport News (etwa 30 Minuten)

Warum findet die Formel 1 2021 zweimal in Österreich statt?

Weil der Große Preis von Kanada und auch das geplante Ersatzrennen in der Türkei abgesagt werden musste, wurde der Grand Prix von Frankreich vorverlegt. An dem frei gewordenen Wochenende finden nun in Österreich ein weiteres Formel 1 Rennen statt und wurde mit "Grand Prix der Steiermark" betitelt. Damit bleibt der Rennkalender bei insgesamt 23 geplanten Rennen.

Formel 1 2021 - Großer Preis der Steiermark 2021: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Hier finden Sie eine Übersicht über Termine und Uhrzeiten von Training, Qualifying und Rennen:

1. Training: Freitag, 25.6.2021, 11.30 Uhr

2. Training: Freitag, 25.6.2021, 15 Uhr

3. Training: Samstag, 26.6.2021, 12 Uhr

Qualifying: Samstag, 26.6.2021, 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 27.6.2021, 15 Uhr

Formel 1 2021: Übertragung des GP der Steiermark live im TV und Stream

Nach 30 Jahren ist die Formel 1 nun nicht mehr kostenfrei bei RTL im Free-TV zu sehen. Nur vier Rennen wird der Sender übertragen und der Steiermark GP gehört nicht dazu. Der Pay-TV-Sender Sky ist nun in Deutschland für die Übertragung der Formel 1 zuständig.

Leider stehen die Zeiten für Training und Qualifying noch nicht fest. Das Datum kann sich ebenfalls noch ändern. Hier finden Sie eine vorläufige Übersicht:

1. Training (25.6.2021, 11.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky Sport F1 2. Training (25.6.2021, 15 Uhr): im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky Sport F1 3. Training (26.6.2021, 12 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky Sport F1 Qualifying (26.6.2021, 15 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky Sport F1 Rennen (27.6.2021, 15 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in der Steiermark: alle Infos zur Strecke

Red Bull hat detaillierte Infos zur Strecke auf seiner offiziellen Seite veröffentlicht. Hier die Infos im Überblick:

Länge der Strecke: 4,318 km

4,318 km Kurvenanzahl: 10

10 Seehöhe: 677 m

677 m Höhenunterschied: 65 m

65 m Maximale Steigung: 12 %

12 % Maximales Gefälle: 9,3 %

9,3 % Breite der Strecke: 12–13 m

12–13 m Rundenanzahl: 71

71 Gesamtdistanz: 306,58 km

306,58 km Rundenrekord: 1:06,957 Kimi Räikkönen (2018)

Ergebnisse des GP der Steiermark im vergangenen Jahr

Hier finden Sie die Top 10 des Grand Prix der Steiermark 2020:

Position Fahrer Team Runden Zeit Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:22:50.683 25 2 Valtteri Bottas Mercedes 71 +13.719s 18 3 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 71 +33.698s 15 4 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 71 +44.400s 12 5 Lando Norris Mclaren Renault 71 +61.470s 10 6 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 71 +62.387s 8 7 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 71 +62.453s 6 8 Daniel Ricciardo Renault 71 +62.591s 4 9 Carlos Sainz Mclaren Renault 70 +1 lap 3 10 Daniil Kvyat Alphatauri Honda 70 +1 lap 1

Die komplette Tabelle finden Sie auf bei Redbull.com.