Forscher bringen Tabakpflanzen zum Leuchten

Ein Forscherteam bringt die Blätter von Tabakpflanzen heller zum Leuchten als je zuvor - mit Hilfe eines Pilzgens.

Von Dominik Stenzel

Sie produzieren Sauerstoff, kommunizieren mit ihrer Umwelt und sind durch ihre Rezeptoren sogar in der Lage zu riechen, zu schmecken oder zu hören. Eigentlich können Pflanzen auch so schon erstaunlich viele Dinge, die man ihnen auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde.

Nun hat ein internationales Forscherteam die Blätter von Gewächsen auch noch zum Leuchten gebracht - und zwar stärker als je zuvor. Die Wissenschaftler haben dazu ein Pilz-Gen in die Zellwände eingesetzt - ein Molekül, das sie als Kaffeesäure bezeichnen.

Biolumineszenz: Auch einige Tiere können im Dunkeln leuchten

Wird der Drachenbaum im Wohnzimmer also bald den Deckenfluter ersetzen? Oder die Rosskastanie im Wohngebiet die Straßenlaterne? So weit gehen die 27 Wissenschaftler nicht, wie aus ihrer Studie in der Fachzeitschrift Nature Biotechnology hervorgeht. Allerdings schaffe das Licht eine angenehme, grüne Aura und könne insbesondere für die Forschung von Nutzen sein: Denn durch das Bio-Licht könnten Prozesse in den Gewächsen einfacher untersucht werden.

Die Fortschritte gelten als bahnbrechend in der Biolumineszenz von Pflanzen. Der zungenbrecherische Begriff beschreibt die Fähigkeit von Lebewesen, selbst oder mit Hilfe eines anderen Organismus Licht zu erzeugen.

Neben 71 Pilzarten gibt es auch Tiere, die leuchten können. Vor allem Tiefseebewohner - die passende Namen wie Leuchtgarnele oder Wunderlampe tragen - aber auch Glühwürmchen, die hierzulande im Juni und Juli nachts umherschwirren. Mit jenem Enzym, das die kleinen Käferchen zum Leuchten bringt, haben Wissenschaftler ebenfalls schon an Pflanzen experimentiert. Die Pilz-DNA brachte sie jetzt aber deutlich heller zum Leuchten.

Tabakpflanzen können mit Hilfe der Pilz-DNA ihr ganzen Leben lang Licht produzieren

Das Gen schade den Tabakpflanzen übrigens nicht, wie die Forscher mitteilen. Pflanzen mit der Pilz-DNA könnten ihr ganzes Leben über leuchten, ohne dass dadurch ihre Gesundheit beeinträchtigt wird.

