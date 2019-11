vor 22 Min.

Foto mit Kinderwagen: Ist Leila Lowfire Mutter geworden?

Im April verkündete die Podcasterin Leila Lowfire, dass sie ein Kind erwarte. Nun veröffentlicht sie ein Bild mit Kinderwagen. Ist das Baby inzwischen da?

Mit einer fliegenden Käsescheibe teilte "Sex-Expertin" Leila Lowfire im April ihren Fans auf Instagram mit, dass sie schwanger sei. "Ich habe ein Brötchen im Ofen", schrieb die 26-Jährige damals. Dazu teilte sie ein Video über die sogannante "Cheese Challenge": Babys werden Käsescheiben ins Gesicht geworfen. Am Schluss wird auch der schwangeren Lowfire eine Scheibe auf den nackten Bauch geworfen und auf ein Ultraschallbild des Kindes. Nun veröffentlicht Lowfire ein neues Foto auf Instagram, auf dem sie einen Kinderwagen schiebt. Hat die Podcasterin etwa mittlerweile entbunden?

"Ja es stimmt", schreibt Lowfire zu dem Foto dazu. "Ich bin die verrückte Hundefrau, die ihren Hund im Kinderwagen durch Berlin schiebt." Wer auf dem Bild genauer hinsieht, erkennt tatsächlich Lowfires kleinen Hund Tura im Kinderwagen sitzen. Ein Baby ist nicht zu sehen. Lowfire äußert sich auch nicht dazu, ob ihr Baby mittlerweile da sei. Ihre Fans interpretieren dieses Bild jedoch als sicheres Zeichen, dass Lowfire zum ersten Mal Mutter geworden ist. "Gratulation und nur das Bester für Kleinlowfire", schreibt ein Nutzer. "Herzlichen Glückwunsch zur Geburt", kommentiert ein anderer.

Leila Lowfire Teilnehmerin im Dschungelcamp 2019

Informationen zum Geschlecht oder Vater des Kindes veröffentlichte Lowfire bis jetzt noch nicht. "Welcher Dschungel-Kollege wohl der Vater ist?", rätselt ein Nutzer. Im Januar 2019 zog Lowfire neben Evelyn Burdecki und Gisele Oppermann ins Dschungelcamp ein. Dort provozierte die Berlinerin ab Tag eins mit viel nackter Haut - bis Folge 12, in der Lowfire rausflog.

Für die Gespräche am Lagerfeuer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat sich RTL jedenfalls einen echten Profi einkauft: Gemeinsam mit Radio-Journalistin Ines Anioli betreibt Leila Lowfire einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts mit dem vielversprechenden Titel "Besser als Sex".

Auftritt mit Rammstein-Sänger Till Lindermann

2017 machte die "Sex-Expertin" mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Grund dafür war ihr Auftritt bei der Echo-Verleihung in Berlin. Arm in Arm lief sie zusammen mit Rammstein-Sänger Till Lindemann über den roten Teppich. Die Spekulationen überschlugen sich über den möglichen Beziehungsstatus des Duos, das jedoch keinerlei Auskünfte gab. Besonders pikant: Auch Model und Schauspielerin Sophia Thomalla, die Ex von Lindemann, war bei der Veranstaltung.

Nackte Haut und offene Worte brachten Leila Lowfire schon früher Bekanntheit ein. 2015 sorgte sie gemeinsam mit Fotograf Olli Waldhauer mit der Protestkampagne #Nippelstatthetze für Schlagzeilen , mit der Facebook für seinen Umgang mit fremdenfeindlichen und rassistischen Inhalten kritisiert wurde. Und auch auf ihrem Instagram-Account - dem aktuell immerhin rund 219.000 User folgen - zeigt Leila Lowfire regelmäßig ziemlich viel Haut. (AZ)

Wer ist Leila Lowfire? Lesen Sie hier ein ausführliches Porträt über die Podcasterin.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

"

Themen folgen