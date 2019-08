20:47 Uhr

Frankfurter Hauptbahnhof: Wieder ein Großeinsatz der Polizei

Erneut ist es zu einem Großeinsatz der Polizei am Frankfurter Hauptbahnhof gekommen. Die Infos.

Nur wenige Tage nach der tödlichen Gleis-Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof hat es dort erneut einen großen Polizeieinsatz gegeben. Alle Infos: hier.

Am Freitag ist es am Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen: Mehrere Täter hatten sich unbefugt Zutritt zu den Schließfächern einer Sparkasse in der Düsseldorfer Straße verschafft.

Frankfurt Hauptbahnhof: Großeinsatz der Polizei nach Banküberfall

Grund für den Polizeieinsatz sei gewesen, dass sich gegen 15.30 Uhr mehrere Täter in einer Bank am Bahnhof unerlaubt Zugriff auf Schließfächer verschafft hätten. Dabei sei der Alarm ausgelöst worden, twitterte die Polizei. Der Bahnhof musste für eine Stunde komplett gesperrt werden, da die Täter laut Polizei auch mit der Bahn hätten fliehen können.

Sie schafften es aber, sich zunächst mit einem Auto mit Berliner Zulassung, danach zu Fuß vom Tatort zu entfernen. Daraufhin hätten Polizisten mindestens einen Schuss abgegeben. Ob einer der Täter verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Schließlich konnten die Beamten drei Verdächtige festnehmen. Sie sitzen in Untersuchungshaft, gegen die Männer wird nun wegen schweren Einbruchs ermittelt. Die Polizei wollte aber bislang nicht ausschließen, dass es möglicherweise noch weitere Täter gibt. Die Fahndung dauerte am Abend an.

Im Zuge des Einsatzes waren der Regional- und der Fernverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof für über eine Stunde komplett eingestellt worden. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sei es aufgrund der Sperrung zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Erst gegen 16.30 Uhr konnte der Betrieb allmählich wieder aufgenommen werden.

Frankfurt Hauptbahnhof: Achtjähriger getötet

Der Frankfurter Hauptbahnhof ist damit zum bereits zweiten Mal innerhalb weniger Tage Schauplatz eines großen Polizeieinsatzes geworden. Erst am Montagnachmittag hatte ein Unbekannter einen achtjährigen Jungen und seine Mutter aus ungeklärten Gründen auf die Gleise gestoßen. Die Mutter konnte sich aus dem Gleisbett rollen, der Junge wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Tatverdächtige wurde verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. (AZ/dpa)

Den ganzen Artikel lesen Sie hier: Mann stößt Mutter und Kind vor ICE - Achtjähriger stirbt

Themen Folgen