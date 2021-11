Fünf Franzosen begeistern mit Musikclip von der Autobahn

Heftiger Schneefall hatte den Verkehr auf einer Autobahn in Frankreich am Sonntagabend zum Erliegen gebracht. Fünf Franzosen machten das Beste daraus - und sind jetzt berühmt.

Auf der Autobahn zwischen Lyon und Clermont-Ferrand hat heftiger Schneefall dafür gesorgt, dass zeitweise nichts mehr ging für Autofahrer. Hunderte Autos steckten fest, ehe die Räumfahrzeuge endlich für Durchkommen sorgten. Am höchsten Punkt der am Rande des Zentralmassivs verlaufenden Autobahn fielen rund 30 Zentimeter Schnee.

Franzosen drehen Musikclip auf verschneiter Autobahn

Fünf Franzosen, die im Schnee-Chaos auf der Autobahn feststeckten, haben mit einem spontan gedrehten Musikclip nun ihr Land begeistert. Über 155.000 Menschen hatten am Montagabend bereits den spontan komponierten Song "Tempête de joie - Tempête de neige" (Freudensturm - Schneesturm) angeklickt.

Im Clip berichten die Männer von ihrem nächtlichen Abenteuer mit ihrem Lieferwagen im Schnee. Bilder langer Fahrzeugschlangen und Räumfahrzeuge unterlegten die im Chor gesungene Melodie, die es schon in die Fernsehnachrichten des Senders BFMTV schaffte. Der gesamte Clip entstand im Handumdrehen im Lieferwagen selber, erklärten die fünf - einer der Männer ist Profimusiker.

Schneechaos auch in England - Pub-Besucher sitzen fest

Ein anderes Schneechaos hatte bereits am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt: In England zog am Wochenende Schneesturm "Arwen" über das Land und sperrte rund 60 Besucher im Tan Hill Inn, dem höchstgelegenen Pub Großbritanniens, ein.

Die Gäste verbrachten nun schon die dritte Nacht im Pub, weil wegen des Schnees kein Wegkommen denkbar ist. Die Stimmung war von Anfang an gut: Die Besucher machten das Beste aus ihrer Misere und erfreuten sich an den Biervorräten. Das Beste: Unter den Eingeschneiten ist eine Cover-Band von Oasis. Die sorgt für musikalische Unterhaltung und gute Laune.

