Französische Rapper prügeln sich an Pariser Flughafen

Die französischen Rap-Musiker Booba und Kaaris haben sich am Pariser Flughafen Orly eine Schlägerei geliefert. Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben.

Wegen einer Schlägerei von Flugpassieren hat der internationale Airport Paris-Orly kurzzeitig eine Abflughalle geschlossen. Die Polizei sei eingeschritten, berichtete der Flughafen am Mittwoch via Twitter.

#Orly West Hall 1 closed due to dispute between passengers. #Police intervention and people under police supervision. Flight schedule may be disrupted for flights departing from Hall 1. Check flight info via : https://t.co/g8HYpd5gIL and on the screens to check boarding gates.