vor 23 Min.

Französischer DJ Philippe Zdar stirbt bei Sturz aus Hochhaus

Bekannt geworden war Philippe Zdar als Teil des französischen French-House-Duos "Cassius". Er starb am Mittwoch im Alter von 52 Jahren.

Philippe Zdar, Mitglied des Duos "Cassius", ist tot. "Er hatte einen Unfall. Er ist durch das Fenster eines hohen Gebäudes in Paris gestürzt", sagte der Sprecher von "Cassius", Sébastien Sarran, gegenüber der Presse-Agentur AFP. Nähere Informationen zu dem Unglück sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Philippe Zdar ist tot - das Duo "Cassius" machte ihn bekannt

Gemeinsam mit Hubert Franc-Blancard alias "Boom Bass" gründete Philippe Zdar, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Philippe Cerboneschi heißt, im Jahr 1988 das French-House-Duo "Cassius". Bekanntheit erlangten die beiden mit ihrer eigenwilligen Verbindung von Hip-Hop, House und Funk-Musik. Acht Alben veröffentlichte das Duo in der über 30 Jahre langen Karriere. Ihr erster eigener House-Track mit dem Titel "Foxxy" erschien im Jahr 1998 und bescherte ihnen großen Erfolg. Im Anschluss daran gelang es ihnen, mit der bekannten französischen Band "Air" zusammenarbeiten und einige ihrer Titel zu remixen. Am Freitag soll das neue Album "Dreems" erscheinen.

Philippe Zdar arbeitete mit Kanye West zusammen

Nicht nur als DJ hatte sich Zdar im Laufe seines Lebens einen Namen gemacht. Auch als Musikproduzent war er in der französischen Elektronik-Szene bekannt und machte sich sogar weltweit einen Namen, weil er mit Größen wie Pharrell Williams und Kanye West zusammenarbeitete. Am Album "Au Rêve" aus dem Jahr 2002 wirkten die beiden Wu-Tang Clan Mitglieder Ghostface Killah und Leroy Burgess mit. Außerdem arbeitete Philippe Zdar am vierten Studioalbum der französischen Pop-Band "Phoenix" mit. Das Album namens "Wolfgang Amadeus Phoenix" erhielt sogar einen Grammy.

Viele Fans von "Cassius" bekunden derzeit auf deren Instagram Seite ihr Beileid. (AZ)

